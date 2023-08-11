Что было целью ракетной атаки на Киев: неожиданная версия

Сегодня, 11 августа, российская армия ударила по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Предварительно целью российских атак должен был стать памятник "Родина-мать" в Киеве, на котором недавно советские серп и молот были заменены Гербом Украины.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

"Есть информация, что "Кинжалы", запущенные в Киеве, летели в "Родину-мать". Какие же де*или", — сообщил он.

Подтверждения этой информации пока нет.

Что известно об атаке на Киев 11 августа

Сегодня жители Киева услышали серию мощных взрывов, после чего в КМВА сообщили о работе противовоздушной обороны.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские войска били по столице Украины аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". По данным военных, пуски ракет производил истребитель МиГ-31К из района аэродрома Саваслейка. Пострадавших в результате вражеской атаки нет. Обломки ракеты рухнули в трех районах столицы.

Как сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов, силы ПВО уничтожили все "Кинжалы", выпущенные по столице. Точное количество уничтоженных ракет впоследствии должно быть названо в Воздушных силах.

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