Что было целью самой масштабной атаки России по Украине 22 марта: в Минэнерго рассказали

Герман Галущенко отметил, что это была самая масштабная атака по украинской энергетике с начала полномасштабной войны.

Целью российской атаки по Украине 22 марта был полный блэкаут. Нанесенный энергетике ущерб еще подсчитывается.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал на брифинге в Харькове, сообщает "Укринформ".

Галущенко проинформировал, что 22 марта была атакована тепловая и гидрогенерация по всей Украине. Более того, атаке подверглись магистральные подстанции по всей стране.

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"Прямое влияние ощутили 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 годах мы насчитывали около 100 средств поражения одновременно", — рассказал министр.

Он отметил, что вражеская атака повлияла на всю систему. Но хорошая новость состоит в том, что система стабильная и цельная.

"Ибо целью этой атаки было как раз не просто попасть в какую-нибудь ТЭЦ или подстанции. Целью был тотальный блэкаут государства. То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом – это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но носили более региональный характер", – объяснил глава Минэнерго.

Он также сообщил, что наибольший масштаб разрушений на объектах генерации и передачи электроэнергии – в Харьковской области.

"Сейчас у нас еще нет полной верификации. Работают соответствующие службы 24 на 7, чтобы мы получили быстрее всего доступ к оборудованию. Разберем эти завалы, посмотрим, поймем последствия, поймем это в деньгах", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что по приблизительным подсчетам, речь может идти о миллиардах гривен.

Напомним, гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за массированной атаки по объектам энергетики 22 марта в Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии. Было повреждено множество объектов генерации.

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