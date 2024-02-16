Что даст россиянам возможный захват Авдеевки: ответ аналитиков

Потенциальный захват Авдеевки Россией не будет иметь оперативное значение, считают эксперты.

Возможный захват Авдеевки оккупанты представят как "победу" накануне выборов президента в России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Однако если ВС РФ захватят Авдеевку, Кремль одержит только информационную победу.

По словам аналитиков, российские войска совершают наступательные операции по захвату Авдеевки еще с начала полномасштабного вторжения 2022 года. Кроме того, с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году Авдеевка стала опорным пунктом украинской обороны.

"Российские войска начали локальную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и только недавно начали добиваться тактического продвижения", — отметили аналитики.

По словам экспертов, ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены не менее 30 км к западу от Авдеевки. ВС РФ продемонстрировали, что не могут провести скорейшее наступление механизированными подразделениями.

Российские войска потратили значительное количество живой силы и техники на попытки захватить Авдеевку, и, вероятно, им понадобится длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем предпринимать дальнейшие наступательные действия в этом районе.

Аналитики считают, что потенциальный захват Авдеевки даст Кремлю информационную и тактическую победу на поле боя. Ее можно будет использовать в кампании по выборам президента РФ 2024 года.

"Однако Путин, очевидно, попытается представить потенциальный захват Авдеевки как значительную победу, закрепляющую контроль над оккупированным Донецком", — отметили эксперты.

Напомним, накануне вечером командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об упорных боях в Авдеевке, отметив, что ситуация "сложная, но контролируемая". Тарнавский написал это на фоне сообщений о возможном переходе Авдеевки под контроль российских войск. В частности, о критической ситуации в городе заявили в Белом доме.

Аналитики сообщили, что ВСУ могут потерять Авдеевку.

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