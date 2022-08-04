Что делать, если на работу пришла повестка: обязанности работодателя, гарантии мобилизованным

Закон позволяет вручать военнообязанным повесткам на работе. Работодатель обязан, в таком случае, известить об этом работника и проконтролировать, чтобы он явился в военкомат.

Порядок действий руководителя предприятия и взаимодействия с государственными органами в таком случае предусмотрен законодательством, а также правительственным постановлением №921 от 7 декабря 2016 года.

Как отмечает адвокат «КПД консалтинг» Кирилл Казак, военный учет на предприятии является первичным звеном, которое обеспечивает сбор информации о военнообязанных, предоставление ее в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Действия работодателя в случае, если пришла повестка на предприятие

издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП,

довести приказ к сведению призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП,

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП,

проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных ТЦК и СП.

То есть, работодатель, получив повестку, должен выдать приказ с уведомлением военнообязанных о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки, довести этот приказ до сведения работников и обеспечить их прибытие в военкомат.

«Руководитель предприятия обязан проконтролировать прибытие военнообязанного в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время», — подчеркивает юрист.

Если работник отказывается подписать приказ, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат

В таком случае следует составить акт об отказе от подписи комиссионного приказа в присутствии трех человек и отправить его в ТЦК.

Когда работодатель не вручает повестку работнику

Как считает Козак, есть два возможных варианта:

Возможен вариант, когда работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном.

Невручение повестки из-за увольнения работника. Тогда работодатель должен обратиться в военкомат и объяснить, что по этой причине не может вручить документ.

Но "если военкомат захочет вызвать человека, это не будет препятствием для того, чтобы была обеспечена его явка".

Обязанности руководителя предприятия по ведению военного учета следующие:

обеспечение выполнения воинской обязанности гражданами Украины,

ведение персонального учета призывников и военнообязанных,

обеспечение своевременного прибытия граждан в призывные участки по требованию ТЦК и СП,

уведомление в 7-дневный срок ТЦК и СП о приеме на работу и увольнении с работы призывников и военнообязанных,

проверка у граждан при приеме на работу наличия военно-учетных документов,

уведомление по требованию ТЦК и СП военнообязанных и призывников об их вызове и обеспечении их своевременного прибытия по этому вызову,

составление и не позднее 1 декабря текущего года представлении в ТЦК и СП списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам,

обеспечение полноты, правдивости и качества учета всех военнообязанных и призывников,

поддержка постоянного взаимодействия с соответствующими ТЦК и СП,

организация периодической сверки личных карточек, списков военнообязанных, списков призывников с записями в военных билетах и удостоверениях о приписке к призывным участкам,

внесение в 5-дневный срок в личные карты работников изменений, касающихся семейного положения, места жительства, образования, места работы и должности военнообязанных и призывников,

прием под подпись от военнообязанных и призывников их военно-учетных документов для представления в ТЦК и СП

своевременное оформление бронирования военнообязанных за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время,

проведение разъяснительной работы,

сообщение о военнообязанных и призывниках, нарушивших требования законодательства о воинской обязанности и военной службе,

ведение журнала проверок состояния учета военнообязанных и призывников.

Что гарантируется мобилизованным работникам

Мобилизированным работникам гарантируется сохранность места работы. ст. 119 Кодекса законов о труде Украины гарантировала сохранение и среднего заработка. 19 июля вступили в силу изменения ст. 119 Кодекса Законов о труде Украины, которым исключена обязанность сохранять за мобилизованными работниками средний заработок. «Это значит, что средний заработок сохранялся за работниками до 18 июля 2022 включительно. А после этого – только место работы», — объяснил Кирилл Козак.

Основанием для сохранения места работы является факт призыва или приема работника на военную службу по контракту, который подтверждается предоставленными владельцу или уполномоченному им органу соответствующими справками, выписками из приказов, повестками, распоряжениями, выписками из приказов о включении в личный состав воинской части и т.д. особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

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