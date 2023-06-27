Что делать, если, несмотря на наличие основания для отсрочки ТЦК, ее не предоставляет

ТЦК отказал в отсрочке, несмотря на предоставленные документы, наступит ли уголовная ответственность за неявку в военкомат.

Если военнообязанный имеет основания для отсрочки от мобилизации, отправил соответствующие документы, но ТЦК требует явиться в военкомат, что делать в этом случае? Настанет ли криминальная ответственность за неявку в этом случае, рассказывает адвокат Роман Симутин

По его словам, в таком случае от ТЦК приходят ответы на типа "вы не обновили свои учетные данные или у вас не полный пакет документов".

Достаточно ли прислать документы, подтверждающие основания для отсрочки в ТЦК, или нужно явиться в военкомат лично

Как отмечает Симутин "факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно". ТЦК в таком счете уведомлено надлежащим образом о законных основаниях для отсрочки и не могут отказать в ее предоставлении.

Если после надлежащего уведомления ТЦК об основаниях отсрочки придет письмо-отказ, адвокат советует обратиться в областной ТЦК с жалобой. "С момента успешного уведомления, когда у вас на руках есть бумажка о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Отмечу: даже не с момента получения вами их ответа".

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