Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что делать, если, несмотря на наличие основания для отсрочки ТЦК, ее не предоставляет

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
693
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что делать, если, несмотря на наличие основания для отсрочки ТЦК, ее не предоставляет

Мобилизация и отсрочка

ТЦК отказал в отсрочке, несмотря на предоставленные документы, наступит ли уголовная ответственность за неявку в военкомат.

Если военнообязанный имеет основания для отсрочки от мобилизации, отправил соответствующие документы, но ТЦК требует явиться в военкомат, что делать в этом случае? Настанет ли криминальная ответственность за неявку в этом случае, рассказывает адвокат Роман Симутин

По его словам, в таком случае от ТЦК приходят ответы на типа "вы не обновили свои учетные данные или у вас не полный пакет документов".

Достаточно ли прислать документы, подтверждающие основания для отсрочки в ТЦК, или нужно явиться в военкомат лично

Как отмечает Симутин "факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно". ТЦК в таком счете уведомлено надлежащим образом о законных основаниях для отсрочки и не могут отказать в ее предоставлении.

Если после надлежащего уведомления ТЦК об основаниях отсрочки придет письмо-отказ, адвокат советует обратиться в областной ТЦК с жалобой. "С момента успешного уведомления, когда у вас на руках есть бумажка о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Отмечу: даже не с момента получения вами их ответа".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
693
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация