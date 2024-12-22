Что делать, если объявили в розыск из-за мобилизации: юрист дал советы

Если человек объявлен в розыск, он может решить проблему, добровольно обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставив все необходимые документы.

Об этом рассказал юрист практики военного права Ярослав Звоненко, пишет РБК-Украина.

Эксперт советует для быстрого решения проблемы добровольно обратиться в ТЦК, имея подтверждающие личность документы и объяснив причины отсутствия. Также полезно заручиться поддержкой адвоката по защите от возможных незаконных действий.

По его словам, если есть уважительные причины, такие, как болезнь или семейные обстоятельства, необходимо предоставить подтверждение в виде медицинских справок или свидетельства о смерти. Если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может оспорить действия ТЦК и СП в суде, в частности, если не получал повестки или имел право на отсрочку.

Розыск условно делится на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные могут попасть в розыск по разным причинам, таким как отказ от прохождения военно-врачебной комиссии, неявка по повестке, несоответствие учетных данных, если ТЦК и СП не смогли получить информацию из других государственных реестров, а также по другим основаниям.

Эксперт пояснил, что в первую очередь лицо попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где нарушение заносится в систему "Оберег" в разделе "Нарушение ВО" (военный учет). Затем подается заявление от имени начальника ТЦК и СП на главу управления Национальной полиции, что приводит к оглашению административного розыска. Это регулируется статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 27 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если же нарушение касается уклонения от мобилизации, то лицо может быть объявлено в уголовный розыск по статье 336 Уголовного кодекса Украины, после получения ею повестки на отправку.

Напомним, мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку.

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