Что делать, если сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: разъяснение юристов

Сотрудники ТЦК, полиция забирают телефон, имеют ли они на это полномочия

В Украине продолжается мобилизация. В ходе мобилизационных действий работники ТЦК могут забрать телефон или другие личные вещи. Что делать в таких случаях советуют правозащитники.

Имеют ли работники ТЦК полномочия отбирать телефон во время общей мобилизации

Как отмечают юристы, права изымать телефон или другие личные вещи, согласно действующему законодательству, у них нет. Не уполномочены это делать даже стоящие на блокпостах военные и полицейские.

"На данный момент не существует нормативного акта, который разрешал бы сотрудникам ТЦК и СП изъятие каких-либо вещей лиц на улице, других общественных местах, дома. Единственное исключение составляет проверка документов лица и поверхностный осмотр его транспортного средства на блокпостах. Следует отметить, что даже на блок-постах военные, полиция не имеют права изымать какие-либо личные вещи, не содержащие явных признаков преступления", — отметил адвокат Юрий Сергиенко.

Если сотрудники ТЦК на улице или в помещении предлагают лицу сдать телефоны, и лицо добровольно сдает свой телефон и другие вещи, "то в дальнейшем будет крайне тяжело доказать, что оно действовало по принуждению", — сообщает юрист, делать это не обязательно.

По словам адвоката Дмитрия Лазебного, если военнообязанный не хочет отдавать или сдавать свой телефон, он этого может и не делать, "все зависит от вашего желания, принудительно у вас изъять телефон не могут".

Безосновательно забирать телефоны не имеют права, по мнению юристов также полицейские.

"Теоретически случаи осмотра вашего телефона возможны в пределах Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения (Порядок Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021) за № 1456). Опять же, есть четкие основания попросить вас предоставить для осмотра ваш телефон, и вы должны предоставлять соответствующий телефон для осмотра самостоятельно", - объясняет Дмитрий Лазебный.

В каких случаях могут забирать телефон и личные вещи

Как отмечает Юрий Сергиенко, изымать предметы у лица могут на основании решения следственного судьи об обыске или осмотре или если определенные вещи являются орудием преступления или административного правонарушения. При этом составляются соответственно протоколы изъятия с участием понятых, лицо имеет право на защитника и другие процессуальные права. В дальнейшем такие предметы передаются на хранение в помещения в органах полиции и судьба таких изъятых предметов решается судом.

То есть изъятие полицией мобильного телефона и передача его сотрудникам ТЦК абсолютно неправомерны, — подчеркивает адвокат.

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