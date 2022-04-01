Что делать, если вас насильственно вывезли в Россию / pixabay.com

Что делать, если вас насильственно вывезли в Россию с оккупированных территорий: советы полиции

Что делать, если вас насильственно вывезли в Россию с оккупированных территорий: советы полиции

ТСН.ua рассказывает, как действовать в случае, когда вас насильственно вывезли с оккупированных территорий Украины в РФ.

По сообщению Алексея Белошицкого, первого заместителя Департамента патрульной полиции, первое, что вам нужно сделать, это попытаться связаться со своими знакомыми, друзьями, оставшимися в Украине родственниками. Также можно обратиться за помощью в организацию " Помогаем поехать ".

Следует обратить внимание, что украинцы не должны оформлять заявление на получение статуса беженца или временного пребывания. Избегайте любых манипуляций с паспортом Украины, не подписывайте документы и попытайтесь отказаться от поездки в специальные лагеря для перемещенных лиц.

Как уехать с территории России?

С точки зрения закона граждане Украины не имеют никаких ограничений на выезд из РФ. Поэтому вы можете направиться в любую страну ЕС, где у вас будет возможность оформить временную защиту, а также получить бесплатное жилье, помощь и другие льготы. Помните, что украинцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую и медицинскую помощь во всех странах Европы. Ваша украинская сим-карта и банковский счет будут также работать.

Маршруты, которые помогут быстрее попасть из РФ в ЕС

Самый удобный маршрут для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию – через границу с Эстонией (пункт пропуска Ивангород – Нарва). Для этого нужно добраться поездом в Санк-Петербург, а затем электричкой или попуткой в Ивангород.

С Нарвы вы можете идти в Таллинн (это бесплатно для украинцев). Когда вы окажетесь в Эстонии, можете обращаться за специальными телефонами для получения ответа на любые вопросы о помощи (бесплатный номер 12-47 или +3726001247).

Также из России в Латвию или Литву вы можете попасть на автобус Ecolines.

Что делать тем, кого вывезли на территорию так называемой ДНР?

По последним данным на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР существуют так называемые " фильтрационные лагеря ", где проверяют граждан Украины. Если вы попали в такой лагерь, нужно: