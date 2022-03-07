Что делать, если вас охватила паника и страх в укрытии: советы психолога

Что делать, если вас охватила паника и страх в укрытии: советы психолога

Не пугайтесь своих эмоций. Помните: это нормальная реакция на ненормальную ситуацию.

Если вы находитесь в укрытии и вас охватывает паника, можно использовать следующую технику, которая называется "5,4,3,2,1".

Об этом сообщила психолог ГСЧС Украины.

Как работает техника: пять – надо назвать пять предметов, которые находятся у вас по разным признакам. Четыре – прикоснуться к разным предметам с разной поверхностью. Три – послушать звуки, которые вы слышите сейчас в укрытии. Два – почувствовать запахи, которые вы чувствуете сейчас. Один – съесть конфету или сделать глоток воды.

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"Это поможет отвлечь ваше внимание и взять контроль над собой", — объяснили в ГСЧС.

Следующая техника называется бабочка. Надо сложить руки в виде бабочки, сложить их себе на грудь и делать легкие постукивания – одной рукой, другой, а затем двумя. И так поступать 25-30 раз.

Если вы чувствуете страх, можно применить следующую технику дыхания. Одну руку положить на грудь, другую – на живот. Делать глубокий вдох и вдвое длиннее выдох. И так повторить несколько раз, чтобы стабилизировать свое состояние.

"Не пугайтесь своих эмоций. Помните: это нормальная реакция на ненормальную ситуацию", – подчеркнула психолог.

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