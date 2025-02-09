Что делать, если вас внесли в розыск ТЦК: объяснение юристов

Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.

В последнее время многие граждане заметили в электронном военно-учетном документе отметку "зафиксировано нарушение правил военного учета". Это означает, что районный ТЦК и СП обратился в полицию с целью розыска военнообязанного для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Что делать в таком случае, рассказали на юридическом портале INSEININ.

Наличие такой отметки ограничивает граждан по многим вопросам, в частности:

оформлении паспортных документов за границей;

получении отсрочки;

возможности поступления в учебные заведения;

бронировании за предприятием.

Почему ТЦК подает военнообязанных в розыск?

Розыск объявляется в отношении лиц, нарушивших правила военного учета. Это могут быть мужчины, которые:

не явились за повесткой;

не встали на военный учет;

уклоняются от прохождения ВЛК или призыва на службу.

Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.

Как снять розыск в ТЦК?

Отметка о розыске снимается оператором ТЦК, если подан запрос в полицию об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. Единственный механизм снятия розыска – это составление протокола об административном правонарушении.

Алгоритм снятия розыска:

Личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК, инициировавший розыск. Составление протокола по ст. 210 или 210-1 КУоАП. Рассмотрение дела и вынесение постановления. Оплата штрафа или обжалование постановления суде. Снятие отметки о розыске после уплаты штрафа или судебного решения.

Можно ли снять розыск дистанционно?

В большинстве случаев – нет. Исключение возможно только если отметку внесли по ошибке и военнообязанный не нарушал правил учета. В таком случае работники ТЦК могут самостоятельно убрать отметку.

Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет. Призывники (лица 18-25 лет) могут быть мобилизованы только в редких случаях.