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Что делать, если вас внесли в розыск ТЦК: объяснение юристов

Что делать, если вас внесли в розыск ТЦК: объяснение юристов

Что делать, если вас внесли в розыск ТЦК | / Фото: ТСН.ua

Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.

В последнее время многие граждане заметили в электронном военно-учетном документе отметку "зафиксировано нарушение правил военного учета". Это означает, что районный ТЦК и СП обратился в полицию с целью розыска военнообязанного для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Что делать в таком случае, рассказали на юридическом портале INSEININ.

Наличие такой отметки ограничивает граждан по многим вопросам, в частности:

  • оформлении паспортных документов за границей;
  • получении отсрочки;
  • возможности поступления в учебные заведения;
  • бронировании за предприятием.

Почему ТЦК подает военнообязанных в розыск?

Розыск объявляется в отношении лиц, нарушивших правила военного учета. Это могут быть мужчины, которые:

  • не явились за повесткой;
  • не встали на военный учет;
  • уклоняются от прохождения ВЛК или призыва на службу.

Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.

Как снять розыск в ТЦК?

Отметка о розыске снимается оператором ТЦК, если подан запрос в полицию об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. Единственный механизм снятия розыска – это составление протокола об административном правонарушении.

Алгоритм снятия розыска:

  1. Личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК, инициировавший розыск.
  2. Составление протокола по ст. 210 или 210-1 КУоАП.
  3. Рассмотрение дела и вынесение постановления.
  4. Оплата штрафа или обжалование постановления суде.
  5. Снятие отметки о розыске после уплаты штрафа или судебного решения.

Можно ли снять розыск дистанционно?

В большинстве случаев – нет. Исключение возможно только если отметку внесли по ошибке и военнообязанный не нарушал правил учета. В таком случае работники ТЦК могут самостоятельно убрать отметку.

Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет. Призывники (лица 18-25 лет) могут быть мобилизованы только в редких случаях.

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