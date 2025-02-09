Что делать, если вас внесли в розыск ТЦК: объяснение юристов

Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.
В последнее время многие граждане заметили в электронном военно-учетном документе отметку "зафиксировано нарушение правил военного учета". Это означает, что районный ТЦК и СП обратился в полицию с целью розыска военнообязанного для дальнейшего привлечения к административной ответственности.
Что делать в таком случае, рассказали на юридическом портале INSEININ.
Наличие такой отметки ограничивает граждан по многим вопросам, в частности:
- оформлении паспортных документов за границей;
- получении отсрочки;
- возможности поступления в учебные заведения;
- бронировании за предприятием.
Почему ТЦК подает военнообязанных в розыск?
Розыск объявляется в отношении лиц, нарушивших правила военного учета. Это могут быть мужчины, которые:
- не явились за повесткой;
- не встали на военный учет;
- уклоняются от прохождения ВЛК или призыва на службу.
Если ТЦК выявляет такие нарушения, он фиксирует их и обращается в полицию. Задержание и розыск производятся с целью составления протокола об административном правонарушении, который оформляется только при личном присутствии нарушителя в ТЦК.
Как снять розыск в ТЦК?
Отметка о розыске снимается оператором ТЦК, если подан запрос в полицию об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. Единственный механизм снятия розыска – это составление протокола об административном правонарушении.
Алгоритм снятия розыска:
- Личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК, инициировавший розыск.
- Составление протокола по ст. 210 или 210-1 КУоАП.
- Рассмотрение дела и вынесение постановления.
- Оплата штрафа или обжалование постановления суде.
- Снятие отметки о розыске после уплаты штрафа или судебного решения.
Можно ли снять розыск дистанционно?
В большинстве случаев – нет. Исключение возможно только если отметку внесли по ошибке и военнообязанный не нарушал правил учета. В таком случае работники ТЦК могут самостоятельно убрать отметку.
Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет. Призывники (лица 18-25 лет) могут быть мобилизованы только в редких случаях.
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