Что делать пассажирам, опоздавшим на поезда из-за атаки дронов: в "УЗ" дали ответ

"Укрзализныця" после атаки дронов-камикадзе Киева 17 октября успокоила пассажиров, которые из-за воздушной тревоги не успели на поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Пассажиры, опоздавшие на поезда из-за воздушной тревоги, могут сесть на следующий поезд того же направления. Важным условием является наличие билета, который нужно показать проводнику.

"Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки СЛЕДУЮЩИМ поездом того же направления", — сказано в сообщении.

В "УЗ" добавили, что поезда отправляются по графику.

Напомним, в "Укрзализныце" ранее заявляли, что, несмотря на атаки РФ, все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.

Атака дронами Киева

Россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.

В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

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