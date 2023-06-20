Что делать при аварии на Запорожской АЭС: инструкция

Российские захватчики провели дополнительные минирования на ЗАЭС. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что враг может устроить теракт на атомной электростанции. Авария не обязательно приведет к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, однако каждому следует знать алгоритм действий, чтобы обезопасить себя и своих родных.

Что больше вредит человеку во время радиационной опасности, объясняет эксперт по прогнозированию распространения радиоактивных аэрозолей в воздухе и член бригады радиационного мониторинга Захар Иванов в видео на YouTube-канале SPRAVDI.

Что делать, если услышали оповещение о радиационной угрозе

Выброс может быть контролируемым. На атомных электростанциях есть системы, которые направлены на то, чтобы обезопасить окружающую среду от находящейся внутри герметичной оболочки атомной электростанции. Но алгоритм действий таков:

-прислушаться к официальным сообщениям

-перейти к укрытию

-позаботиться о бутилированной воде

-завернуть продукты питания в герметичные пакеты

-взять маску и респиратор

-иметь одежду, которую легко помыть (плащ, резиновые сапоги).

Укрытие. Как они должны быть обустроены и как долго они находятся?

-Может подойти комната, где от источника радиации отделяют две стены или подвал.

-срок пребывания в укрытии — сутки

-не выходить из укрытия без ответных сигналов

-в подвале обустроить связь, чтобы получать уведомления о действиях

Как понять, что укрытие надежно?

-Помещение должно быть как можно дальше от наружных стен (коридоры или подвальное помещение)

-закрытые окна, двери

-необходим запас продуктов питания.

Если в укрытии нет на окнах стекла или не закрывается ли до конца дверь?

Это может быть критическим, по возможности старайтесь их герметизировать, по возможности. Понятно, что вы не сможете отсечь все находящиеся в воздухе радиоактивные аэрозоли. Однако чем больше вы герметизируете свое укрытие, тем меньшую дозу облучения вы получите во время аварии, поэтому по возможности дверь уплотняйте, окна закрывайте, заставляйте хотя бы чем-нибудь. Надевайте респиратор.

Верно ли, что лучше уехать от источника излучения?

Преждевременная эвакуация может быть вредной, потому что вы можете, находясь в автомобиле, наоборот, попасть на тяжелую фазу аварии и получить непомерно большие дозы облучения, чем вы получили остались в укрытии.

Может быть авто укрытием на момент выброса радиоактивных веществ в атмосферу или лучше выйти и лечь на землю?

Ни то, ни другое не будет вам помощником при аварии на атомной электростанции. Автомобиль не является герметичным и вы будете получать большую дозу облучения от того, что вы находитесь вблизи внешних стенок автомобиля. А если вы ляжете на землю, все будет оседать на вас.

Опыт аварии на ЧАЭС

Авария на ЧАЭС была первой масштабной аварией на атомной электростанции и не было еще четкого взвешенного механизма того, что нужно делать, как нужно действовать, как защищать население. После аварии на Чернобыльской АЭС было проведено множество мероприятий международным сообществом и Украиной по поводу того, как реагировать на такое событие, и поэтому постоянно функционируют кризисные центры на атомных электрических станциях, и также есть информационно-кризисный центр госатомрегулирования.

Они следят и мониторят ситуацию, как она может протекать. Теперь условно у нас есть инструменты, которые могут помочь в том, где именно следует проводить предварительную эвакуацию, имеем больше средств для того, чтобы оградить наши ядерные реакторы от более тяжелого течения аварий.

В настоящее время предварительно распространены препараты стабильного йода по территории вокруг атомных электростанций. Есть инструменты прогнозирования, отработанные технологии и постоянные группы, которые будут работать, на местах проводят реальные учения, тренировки по поводу того, как нужно действовать при аварии на атомной электростанции.

Какие факторы ионизирующего излучения несут наибольший вред организму?

Ионизирующее излучение несет определенный вред организму, так как оно влияет на организм и взаимодействует с, например, молекулами воды, содержащимися в организме. Типы ионизирующего излучения, такие как альфа-, бета-, гамма-нейтронное излучение, рентгеновское излучение. Они несут разную угрозу для организма и каждый из них так или иначе в той или иной степени влияет на организм и может его повреждать.

В частности, наиболее проникая в организм является гамма-излучение. А как мы знаем альфа-, бета-излучение более повреждает, когда выпадает на кожу одежду.

Как ионизирующее излучение (радиация) оказывает влияние на организм?

-Радиация ионизирует воду в нашем организме, образует соли, которые вредно на него влияют

-Радиация разрушает молекулы ДНК и вызывает раковые опухоли.

Эффекты от радиации:

-стохастические (не зависящие от дозы, накопление происходит со временем)

-детерминистические (зависит от дозы излучения)

Основные принципы защиты от облучения

-защита расстоянием (находиться как можно дальше от источника облучения)

-защита временем (находиться как можно меньше времени вблизи источника облучения)

-защита экраном (размещать что-то меж собой и источником облучения).

Что делать родителям в случае аварии на АЭС, если дети в учебном заведении?

Эксперт рекомендует каждому защититься на определенный период времени на местах, где они находятся, а затем будет известна информация о том, где лучше находиться и как лучше двигаться. Тогда можно соединиться со своими семьями и двигаться и смотреть, что делать дальше. Лучше быть в укрытии и ждать официальных сообщений.

Как от радиации оградить домашних животных?

-забрать животное в укрытие

-иметь корм и воду

-не давать выходить во двор

-на улице носить их на руках.

Деятельность органов, обеспечивающих ядерную безопасность не прекращена, они функционируют. Информационные центры работают и в случае опасной ситуации сообщения будут и население будет защищено.

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