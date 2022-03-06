Что делать при ядерном взрыве: основные советы, что можно есть и пить, инструкция по выживанию

Как поступить, если вдруг произойдет взрыв на АЭС. Эти простые правила должен знать в настоящих реалиях каждый.
О том, как правильно действовать, если произойдет ядерный взрыв, рассказали в Центре общественного здоровья.
При аварии на атомной электростанции основными последствиями радиоактивное загрязнение и радиоационное воздействие. Из-за них у людей нарушается функционирование разных органов и может развиться лучевая болезнь.
Радиационная авария: что нужно делать?
Прежде всего, необходимо слушать инструкции работников ГСЧС и других учреждений, координирующих действия населения на местах. Если авария произошла недалеко от вашего места жительства:
- оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него (при нахождении на улице);
- найдите укрытие (подвал или хотя бы середина дома), держитесь подальше от стен и крыши, ведь радиоактивная пыль оседает на всех наружных поверхностях;
- по возможности уберите всех домашних животных с собой в укрытие;
- закройте и попробуйте заблокировать двери, окна в помещении, не подходите к ним;
- сделайте запас воды на несколько дней, набрав ее в емкости или прямо в ванную;
- все продукты, которые есть в доме, заверните в пленку, положите в шкаф или холодильник;
- подготовьте респиратор, маску или хотя бы ватно-марлевую повязку – ими можно защитить дыхательные пути;
- следите за сообщениями от полиции, ГСЧС и местных властей.
Если вдруг нужно выйти из укрытия: как поступить?
Выходить на улицу можно только при острой необходимости. Перед тем, как выйти: наденьте респиратор, резиновые перчатки, резиновые сапоги и плащ.
Чего НЕ можно делать на улице :
- не раздевайтесь;
- не купайтесь в открытых водоемах;
- не садитесь на землю;
- не собирайте ягоды, грибы, фрукты, овощи.
Когда вернулись домой, сразу снимите всю верхнюю одежду. Но делайте это очень осторожно, ведь на нем остается огромное количество радиоактивной пыли. Одежду нужно поместить в герметичный контейнер или пластиковый пакет и хранить подальше от своего укрытия, места скопления людей, животных.
После этого обязательно помойтесь или примите душ с мылом. Также не забудьте вымыть голову шампунем. Кондиционеры для волос использовать нельзя. Они могут быть закрыты радиоактивной пылью. Не царапайте и не трите кожу. Пыль ведь может попасть в раны.
Если у вас нет возможности принять душ, тщательно вымойте руки, лицо и все открытые участки тела проточной водой. Не забывайте о мыле.
В случае, когда нет доступа к воде, подойдут влажные салфетки или просто влажная ткань.
Протрите уши, веки, ресницы.
После этих действий нужно сразу одеть чистую одежду.
Что есть и пить после ядерного взрыва?
Какую пищу можно использовать :
- безопасной для употребления считается любая пища в виде консервов, бутылок, банок, коробок);
- добавьте в рацион продукты, хранившиеся в холодильнике, морозильной камере.
Как правильно есть:
- перед открытием банки, бутылки, консервы, протрите всю ее поверхность влажной тканью;
- все кухонные принадлежности перед использованием также нужно протирать влажной салфеткой, полотенцем;
- всю использованную ткань положите в контейнер или герметичный пакет, храните подальше от животных и людей.
Как и что пить:
- воду можно употреблять только из проверенных источников;
- если власти города или спасатели не сообщали, что водопроводная вода пригодна к потреблению, ее использовать не следует;
- вода в бутылках надежно защищена, но их поверхность перед этим нужно протирать;
- кипячение никоим образом не влияет на радиоактивные дольки;
- в бутылках или герметичных контейнерах требуется запас воды;
- все напитки, находящиеся в холодильнике, считаются безопасными;
- вода в водонагревателе или унитазе не содержит радиоактивных частиц;
- загрязненная колодезная и водопроводная вода может использоваться только для мытья себя и других предметов.
Йодопрофилактика: когда она нужна и как ее делать?
Как только вы получили сообщение о ядерном взрыве или аварии на АЭС, сразу проведите йодопрофилактику:
- в течение 7 первых дней нужно принимать по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия – для детей в возрасте до 2 лет по 0,04 г (часть таблетки);
- если у вас нет йодистого калия, можно использовать 5% йодистый раствор: пить его нужно по 3-5 капель на стакан воды – а для детей в возрасте до 2 лет по 1-2 капли.