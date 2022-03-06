Что делать при ядерном взрыве: основные советы, что можно есть и пить, инструкция по выживанию

Что делать при ядерном взрыве: основные советы, что можно есть и пить, инструкция по выживанию

Как поступить, если вдруг произойдет взрыв на АЭС. Эти простые правила должен знать в настоящих реалиях каждый.

О том, как правильно действовать, если произойдет ядерный взрыв, рассказали в Центре общественного здоровья.

При аварии на атомной электростанции основными последствиями радиоактивное загрязнение и радиоационное воздействие. Из-за них у людей нарушается функционирование разных органов и может развиться лучевая болезнь.

Радиационная авария: что нужно делать?

Прежде всего, необходимо слушать инструкции работников ГСЧС и других учреждений, координирующих действия населения на местах. Если авария произошла недалеко от вашего места жительства:

оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него (при нахождении на улице);

или немедленно зайдите в него (при нахождении на улице); найдите укрытие (подвал или хотя бы середина дома), держитесь подальше от стен и крыши, ведь радиоактивная пыль оседает на всех наружных поверхностях;

по возможности уберите всех домашних животных с собой в укрытие;

закройте и попробуйте заблокировать двери, окна в помещении, не подходите к ним;

сделайте запас воды на несколько дней, набрав ее в емкости или прямо в ванную;

все продукты, которые есть в доме, заверните в пленку, положите в шкаф или холодильник;

подготовьте респиратор, маску или хотя бы ватно-марлевую повязку – ими можно защитить дыхательные пути;

следите за сообщениями от полиции, ГСЧС и местных властей.

Если вдруг нужно выйти из укрытия: как поступить?

Выходить на улицу можно только при острой необходимости. Перед тем, как выйти: наденьте респиратор, резиновые перчатки, резиновые сапоги и плащ.

Чего НЕ можно делать на улице :

не раздевайтесь;

не купайтесь в открытых водоемах;

не садитесь на землю;

не собирайте ягоды, грибы, фрукты, овощи.

Когда вернулись домой, сразу снимите всю верхнюю одежду. Но делайте это очень осторожно, ведь на нем остается огромное количество радиоактивной пыли. Одежду нужно поместить в герметичный контейнер или пластиковый пакет и хранить подальше от своего укрытия, места скопления людей, животных.

После этого обязательно помойтесь или примите душ с мылом. Также не забудьте вымыть голову шампунем. Кондиционеры для волос использовать нельзя. Они могут быть закрыты радиоактивной пылью. Не царапайте и не трите кожу. Пыль ведь может попасть в раны.

Если у вас нет возможности принять душ, тщательно вымойте руки, лицо и все открытые участки тела проточной водой. Не забывайте о мыле.

В случае, когда нет доступа к воде, подойдут влажные салфетки или просто влажная ткань.

Протрите уши, веки, ресницы.

После этих действий нужно сразу одеть чистую одежду.

Что есть и пить после ядерного взрыва?

Какую пищу можно использовать :

безопасной для употребления считается любая пища в виде консервов, бутылок, банок, коробок);

добавьте в рацион продукты, хранившиеся в холодильнике, морозильной камере.

Как правильно есть:

перед открытием банки, бутылки, консервы, протрите всю ее поверхность влажной тканью;

все кухонные принадлежности перед использованием также нужно протирать влажной салфеткой, полотенцем;

всю использованную ткань положите в контейнер или герметичный пакет, храните подальше от животных и людей.

Как и что пить:

воду можно употреблять только из проверенных источников;

если власти города или спасатели не сообщали, что водопроводная вода пригодна к потреблению, ее использовать не следует;

вода в бутылках надежно защищена, но их поверхность перед этим нужно протирать;

кипячение никоим образом не влияет на радиоактивные дольки;

в бутылках или герметичных контейнерах требуется запас воды;

все напитки, находящиеся в холодильнике, считаются безопасными;

вода в водонагревателе или унитазе не содержит радиоактивных частиц;

загрязненная колодезная и водопроводная вода может использоваться только для мытья себя и других предметов.

Йодопрофилактика: когда она нужна и как ее делать?

Как только вы получили сообщение о ядерном взрыве или аварии на АЭС, сразу проведите йодопрофилактику: