Что делать при задержании работниками ТЦК: юрист рассказал, какие вопросы следует обязательно задать

Порядок задержания регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях, а также законом о Национальной полиции.

Задержание может производиться исключительно работниками полиции. Кроме этого, должен быть составлен соответствующий протокол.

Об этом сказал юрист Орест Гладьо.

"То есть задержание – это принудительное действие, которое происходит вместе с составлением протокола, а также вызовом адвоката и уведомлением родных про основания задержания и про то, куда собственно везут человека", – пояснил он.

Как отмечает правозащитник, ни при каких других обстоятельствах, без надлежащих оснований, задержание невозможно. Другими словами – человек должен совершить какое-либо административное правонарушение. Это касается и случая нарушения правил воинского учета.

"Вы должны требовать у работника полиции составления протокола задержания, в котором указывается дата и место его составления, должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол, сведения о личности задержанного, время и мотивы задержания, а также протокол должен быть подписан должностным лицом, которое его составило, и вами", – объяснил юрист.

Человек также может потребовать у работника полиции:

немедленного уведомления родственников о месте его пребывания и задержании

обязательного вызова адвоката для защиты.

Важно, что задерживать в случае админнарушения могут не более чем на 3 часа. При административном задержании протокол составляется и подписывается конкретным должностным лицом.

"Если было совершение нарушения ваших прав, нарушения порядка составления административного протокола, вы сможете привлечь к ответственности конкретное лицо", – разъяснил Гладьо.

В случае несоблюдения требований составления протокола или порядка задержания такие действия следует фиксировать, чтобы использовать для защиты своих прав.

"Важно также то, что при совершении административного задержания вас могут задерживать исключительно для рассмотрения постановления об административном правонарушении. После составления протокола о привлечении вас к административной ответственности вы должны либо оплатить штраф и выполнить требования, либо обжаловать такой штраф", — акцентировал адвокат.

Три вопроса, которые следует задать

По словам правозащитника, если работник полиции или ТЦК и СП предлагает вам сесть в его транспортное средство, обязательно нужно задать следующие вопросы:

Задержание ли это? Где протокол? Какие основания для задержания?

Напомним, в Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил несколько повесток, однако воинские части отказывались брать его на службу.

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