Что делать с Курской: американский эксперт рассказал, к чему Украина принуждает Россию

Украина будет решать, что делать с. контролируемыми территориями на территории РФ.

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска. Однако это будет только после того, как Россию заставят перебросить туда несколько бригад с фронта.

Об этом он рассказал изданию The Hill.

Блусевич подчеркивает, что россияне теперь должны перемещаться, а это им удается очень плохо.

"Теперь они должны двигаться. А россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины. ... Они уже добились огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках. Это огромный удар по престижу Путина", – комментирует эксперт.

Напомним, из Севастополя в Курскую область перебросили подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ России. 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи были отмечены военные грузовые "камазы" с тактическим знаком "Z в квадрате".

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