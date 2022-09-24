Что делать украинцам с оккупированных территорий, если их мобилизовали в армию РФ: инструкция

Российские оккупанты могут провести мобилизацию украинцев с оккупированных территорий в армию РФ.

Они это хотят сделать, поскольку российские власти заинтересованы в распространении ненависти среди граждан Украины: когда жители оккупированных территорий будут обвинять ВСУ в смерти своих родных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне могут приступить к мобилизации в оккупированных после 24 февраля территориях Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Поэтому Центр сопротивления подготовил инструкцию, как можно сдатся украинским военным:

Необходимо подойти к украинским позициям с отстегнутым магазином. Само оружие должно быть повешено на левое плечо дулом вниз.

Осторожно приподнять и показывать пустые руки.

При этом необходимо показывать белый флаг и выполнять все команды украинских военных.

Более подробно можно проконсультироваться, позвонив на горячую линию по номеру: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

"Россиянам важно внести раздор в Украине, поэтому враждебное командование заинтересовано в как можно больше смертей мобилизованных с оккупированных территорий, чтобы вызвать ненависть к Украине у родственников умерших. Поэтому именно мобилизованных посылают в горячие точки без должной подготовки и экипировки", — говорится в сообщении.

Напомним, в Центре сопротивления рассказали, как поджечь военкомат оккупантов.

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