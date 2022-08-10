Что делать в период деоккупации: жителям Мелитополя дали четкие инструкции

Для жителей Мелитополя обнародован алгоритм действий, который поможет оставаться в безопасности во время освобождения города от оккупантов.

Так, мэр города Иван Федоров призвал жителей избегать мест массового скопления людей, а также отходить подальше от мест повышенной опасности, где оккупанты размещают свою технику. Речь идет, в частности, о промышленных предприятиях, площадках, где собирают металлолом, а также железнодорожных путях.

Об этом Федоров сообщил в своем Телеграмме.

"Вооруженные силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории", — подчеркнул мэр Мелитополя.

Городской глава отметил, что украинские бойцы уже третью ночь подряд не дают "спокойно жить" оккупантам, а украинские власти разработали инструкцию с 13 шагов на период освобождения захваченных территорий.

Телеграмм: Иван Федоров

Телеграмм: Иван Федоров

Телеграмм: Иван Федоров

Напомним, в Мелитополе Запорожской области россияне любыми способами заставляют родителей, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Кроме того, давят захватчики и на учителей.

ВСУ устроили третью адскую ночь для оккупантов в Мелитополе! Иван Федоров в ТСН

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