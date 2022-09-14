Что делать в случае обнаружения оккупанта – памятка от Центра национального сопротивления

В настоящее время украинские войска проводят операцию по освобождению оккупированных россией территорий.

На некоторых направлениях кафиры сбежали, но остатки их групп до сих пор могут находиться на со свободных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления и дает практические советы по действиям в случае обнаружения оккупанта.

"Несмотря на то, что российская пропаганда пытается выдать побег россиян на Харьковщине и в других областях, как перегруппировку, но их солдаты убегали настолько быстро, что забывали технику и своих "товарищей"", — отмечают в Центре.

В некоторых регионах украинские силовики проводят мероприятия по выявлению остатков российской армии для дальнейшего взятия их в плен. Однако часто солдат России обнаруживают местные жители.

Если вы заметили солдат врага

Сообщите украинским военным или правоохранителям. Не вступайте с ними в спор и не пытайтесь задерживать самостоятельно.

Иногда российские военнослужащие переодеваются в гражданское, поэтому будьте внимательны к неизвестным мужчинам на территории общины.

Проверьте документы, если у вас есть возможность. Не забывайте, главное, в таком случае, не подвергать себя опасности.

Сообщите о месте нахождения российских солдат через специальный бот ВСУ или через форму на сайте ЦНС. По этим же ссылкам вы можете делиться информацией о передвижении техники оккупанта и их позициях на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось, в ISW заявили, что Кремль признал свое поражение в Харьковской области, пропагандисты пытаются "отбелить" Путина.

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