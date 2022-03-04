Что делать в случае радиационной аварии на Запорожской АЭС: инструкция

Что делать в случае радиационной аварии на Запорожской АЭС: инструкция

Что делать в случае аварии на АЭС.

В случае угрозы возникновения или возникновения аварии на Запорожской АЭС производится обязательная общая эвакуация населения в радиусе 50 километров.

Об этом сообщили в Запорожской райгосадминистрации.

Напомним, что в ночь на 4 марта российские войска начали обстреливать Запорожскую АЭС . Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на АЭС обратился в международное сообщество с призывом не допустить катастрофы.

Действия в случае аварии на Запорожской АЭС:

Уведомление о ЧС

Запомните! Звуки сирен, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, колокола церквей тревогу означают сигнал гражданской защиты "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" .

. Услышав его, срочно включите радиоприемник или телевизор и прослушайте сообщения местных властей.

и прослушайте сообщения местных властей. В случае возникновения ЧП информация о происшествии будет доступна и на официальном сайте райгосадминистрации zrda.gov.ua.

Действия в первые часы аварии

Как только стало известно об опасности радиоактивного загрязнения, следует немедленно одеть на себя и детей противогаз, респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку .

Произведите герметизацию помещения . Закройте окна, двери, занавесьте их плотной тканью. Закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах.

. Закройте окна, двери, занавесьте их плотной тканью. Закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах. Упакуйте продукты питания в герметичные пакеты (заверните в несколько слоев бумаги, сложите в банки, кастрюли или пакеты) и уберите в холодильник .

(заверните в несколько слоев бумаги, сложите в банки, кастрюли или пакеты) и . Создайте запас воды , залив ее в посуду с крышками или пробками.

, залив ее в посуду с крышками или пробками. Приготовьте самые простые средства специальной обработки – мыло, мыльный раствор.

– мыло, мыльный раствор. Подготовьтесь к возможной эвакуации.

Проинформируйте соседей.

Избегайте паники.

Держите постоянно включенные средства передачи информации, ждите дальнейших сообщений местных органов власти.

Безопасное питание

Готовить и принимать пищу нужно в закрытых помещениях .

. Употребляйте только продукты питания , которые хранились в холодильниках, закрытых ящиках, сундуках, в подвалах, погребах или были куплены в торговых сетях.

, которые хранились в холодильниках, закрытых ящиках, сундуках, в подвалах, погребах или были куплены в торговых сетях. Продукцию из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, зелень и фрукты, можно потреблять только с разрешения органов здравоохранения .

. Воду используйте только из проверенных источников .

. Перед приемом пищи используйте 0,5% раствор питьевой соды для полоскания полости рта и носовой полости.

Правила безопасности и личной гигиены

Старайтесь поменьше находиться на улице , а если есть необходимость покинуть помещение – обязательно одевайте средство индивидуальной защиты органов дыхания, головной убор, плащ, сапоги, перчатки.

, а если есть необходимость покинуть помещение – обязательно средство индивидуальной защиты органов дыхания, головной убор, плащ, сапоги, перчатки. Выходите на улицу только на время, установленное режимом радиационной защиты .

. Детей на улицу выводить нельзя.

Предотвращайте попадание осадков на тело и одежду.

попадание осадков на тело и одежду. При возвращении домой помойте или оботрите мокрой тряпкой обуви, верхнюю одежду вытряхните, почистите влажной щеткой и по возможности оставьте вне помещения.

мокрой тряпкой обуви, верхнюю одежду вытряхните, почистите влажной щеткой и по возможности оставьте вне помещения. Лицо, руки, шею тщательно обмойте, прополощите ротовую и носовую полость 0,5% раствором питьевой соды .

. Во всех помещениях, где находятся люди, ежедневно проводите влажную уборку с применением моющих средств

Йодная профилактика

Начинается немедленно при опасности радиационного загрязнения.

Йодная профилактика проводится путем приема внутри таблеток йодида калия, а в случае отсутствия – 5% настойки йода.

Уведомление о начале и окончании проведения йодной профилактики проводится местными органами власти.

Экстренный рюкзак

Положите в рюкзак или удобный для переноски мешок следующие вещи:

документы (паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельство о браке и рождении детей, трудовую книжку, пенсионное удостоверение).

деньги, кредитные карты.

дубликаты ключей от дома, авто.

комплект нижнего белья, носки, запасные штаны, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапочка, перчатки, шарф. Удобная, надежная обувь.

аптечка первой помощи, собранная в соответствии с вашими потребностями.

запас пищи на несколько дней – все, что можно есть без предварительной обработки, не занимает много места и долго хранится.

запас питьевой воды на 1-2 дня.

посуда (котелок, фляга, ложка, кружка металлическая 0.5 л, раскладной стаканчик).

спички, зажигалка.

фонарик (лучше несколько) и запасные батарейки к нему.

средства гигиены (зубная щетка и зубная паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам – средства интимной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.

семейные ценности, реликвии, но ни в коем случае не в ущерб всему остальному.

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Этот список не является исчерпывающим. Вы можете его дополнить другими вещами, но помните, что общий вес личных вещей на каждого члена семьи не должен превышать 50 кг.

На рюкзак прикрепите бирку с фамилией, именем, адресом проживания и конечным пунктом эвакуации владельца.

На бирке детских вещей также укажите год рождения ребенка. Детям дошкольного возраста укладывается в карман записка с указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, а также контактные данные родителей.

В Запорожском районе в случае аварии на Запорожской АЭС будут эвакуированы следующие населенные пункты: