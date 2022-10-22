Что делать жителям Херсона при подрыве Каховской ГЭС: указания от власти

Если оккупанты взорвут дамбу, то через два часа начнется катастрофическое затопление Херсонской городской территориальной громады.

Легитимные городские власти Херсона дали указания жителям города, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Соответствующую информацию опубликовала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

Она предупредила, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС на территории Херсонской городской территориальной громады через два часа начнется катастрофическое затопление.

В отделе по вопросам гражданской защиты Херсона предупредили, что уровень воды в реке Днепр после прорыва может подняться до пяти метров. Максимальный уровень воды будет достигнут через 13 часов. 48 мин. Время стояния пика наводнения – 3 часа. 30 мин.

"Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию относительно того, как действовать в случае, если Россия решится на такой шаг и попытается взорвать дамбу", – призвала Луговая.

Надо выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды.

Те, кто проживает вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, должны следовать к таким безопасным районам:

жителям пгт Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновскую;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназическую, Соборную и Греческую;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям Карантинного острова, если невозможно будет эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа построек;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям пгт Камышаны подняться до улицы Центральной;

жителям поселка Приозерное подняться выше улицы Белозерской.

Помогите больным и пожилым людям. Сообщите соседям об опасности.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Комментируя угрозу подрыва Каховской ГЭС, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина готова к любому развитию событий.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что оккупанты не подорвут Каховскую ГЭС, ведь сами окажутся в зоне затопления, это лишит воды Крым, а также лишит охлаждения реакторы Запорожской АЭС, захваченной россиянами.

Города уйдут под воду – эксперт оценил последствия возможного подрыва Каховской ГЭС

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