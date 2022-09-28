Что делать жителям Крыма в случае мобилизации в армию РФ: в прокуратуре дали советы

Прокуратура АР Крым советует жителям оккупированного полуострова в случае призыва в российскую армию сообщать об этом ведомству и не совершать преступлений против Украины.

Мобилизация жителей Крыма на войну против Украины является военным преступлением.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и Севастополе, а также ее руководитель Игорь Поночевный.

Так, он отметил, что с 2015 года российские власти незаконно заставляли крымчан служить в ее вооруженных силах. Так, в армию РФ попали не менее 34 тыс. человек. Поночевный отметил, что с 21 сентября 2022 года "крымчан заставляют умирать за идеи "русского мира" в войне против своих же граждан".

Согласно Женевской конвенции, государству-оккупанту запрещено принуждать гражданских с захваченной территории служить в ее вооруженных силах. Однако оккупационные власти в Крыму проводят незаконную мобилизацию. Повестки жителям полуострова раздают по всей территории, особенно в местах, где в основном проживают крымские татары.

"Пока покинуть территорию полуострова возможно только с разрешения военкоматов, которые, конечно, таких разрешений не дают. Фактически, крымчане находятся перед выбором: смерть на войне или 10 лет российской тюрьмы. В связи с этим прокуратура автономии начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы", – проинформировал руководитель прокуратуры АР Крым.

В ведомстве также рекомендуют жителям полуострова по возможности любым способом покидать территорию Крыма, уклоняться от получения повесток и походов в военкоматы.

"Если все-таки вас принудительно мобилизовали, саботируйте приказы российских военных, не совершайте действий, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры. Ведь в таком случае вы будете отвечать за свои действия как военный преступник, даже если вас мобилизовали принудительно. При малейшей возможности, сдавайтесь в плен Вооруженным силам Украины", – призвали в прокуратуре.

Там также попросили – "если вы получили повестку из военкомата, вас принудительно мобилизовали или у вас есть сведения о других принудительно мобилизованных лицах – присылайте информацию в прокуратуру автономии".

Для связи с прокуратурой АРК работает "горячая линия" + 38 (096) 700 1600 (Telegram, Viber, Whatsapp и Signal). Также информацию можно отправить по электронной почте park.zvern@gmail.com и appeal@ark.gp.gov.ua.

Также читайте В Крыму повестки выдают онкобольным и людям с инвалидностью

Такая информация, пояснили в прокуратуре, будет подтверждением того, что человек не является "добровольцем" из Крыма, решившим принять участие в "специальной военной операции".

"Если Вы добровольно присоединитесь к ВС РФ и примете участие в войне против Украины, ваши действия будут квалифицированы как преступление против основ национальной безопасности", — предупредили в прокуратуре АР Крым.

Напомним, россияне в Крыму уже мобилизовали в свое войско около 60 тыс. мужчин.