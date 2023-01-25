Что делают оккупанты на Запорожье: эксперты заявили о разведке боем и планах наступления

У России есть стратегические цели на этом направлении – перейти на правый берег Днепра, продвинувшись к Запорожью.

В Запорожской области российские войска готовятся к прорыву и дальнейшему наступлению на областной центр, однако их атаки отбивают ВСУ. Враг также проводит разведку боем и пытается отвлечь внимание украинских сил.

Об этом рассказали военные эксперты, чиновники и представители ВСУ, сообщает "FreeДом".

Российские войска на Запорожском направлении пытались проводить определенные действия в составе небольших групп до 10 человек для улучшения своего тактического положения. В некоторых моментах враг пытался выровнять определенные участки обороны. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Все его попытки сейчас потерпели неудачу. И даже несмотря на временные краткосрочные успехи, противник отброщен и наша линия обороны остается на прежних рубежах", — отметил Ерин.

В то же время, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предположил, что российские командиры "снизу", возможно, попытались "прощупать" разведкой украинскую оборону и готовность войск защищаться на этой территории.

"Если возможно, была какая-то слабина, то попытались развивать наступление. Но мы видим только пехоту – прямо в поле. Множество людей прямо в поле, механизированных частей я не вижу. Это говорит о том, что действительно с техникой не то чтобы проблема, а определенные трудности есть", – считает Ступак.

Он добавил, что россияне пока не бросают технику в наступление на прорыв.

Мэр Мелитополя Иван Федоров обратил внимание на то, что в последние несколько дней оккупанты пытаются активизировать свои действия на отдельных направлениях. В то же время Генштаб ВСУ публикует информацию, "как массово оккупанты возвращаются из временно оккупированной Запорожской области в черных пакетах".

"В Михайловке несколько часов взрывался склад боеприпасов. Такая же ситуация была в Макеевке. На днях из Запорожского направления привезли множество раненых и погибших. Обратите внимание – Мелитополь – это далеко не ближайший город к линии фронта в Запорожской области, но именно туда вчера везли пострадавших. Это свидетельствует о том, что все находящиеся в небольших городах российские госпитали переполнены", – сообщил Федоров.

Экс-глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что захватчики обстреливают область ракетами к С-300 и выпускают до двух тысяч раз в сутки артснаряды. Бьют и зажигательными снарядами, чтобы вызвать просто пожары и максимально уничтожить имущество людей.

"Бердянск на побережье оккупирован, как и Мелитополь — более 80 километров от линии столкновения. Дорога, которая идет из Крыма через Мелитополь и Бердянск на Мариуполь и на Ростов, в последние месяцы служила для логистики и опрокидывания российских войск. Поэтому войска накапливаются в определенной точке, затем перекидываются другие направления, которые они определили себе приоритетными", – рассказал Старух.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Запорожской области сейчас сконцентрировано примерно до 30 батальонных тактических групп врага.

"В основном они сконцентрированы в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь и осуществляют имитацию наступательных действий в направлении Орехового и Гуляйполя. Но опять-таки линии обороны там укреплены достаточно и удерживают Вооруженные силы Украины устойчиво. Для их прорыва необходим серьезный потенциал. А имитацией наступления они отвлекают ВСУ от концентрации внимания на украинском контрнаступлении на данном плацдарме", – объяснил Коваленко.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что враг пытается продвигаться в районе Гуляйполя, Орехова и по другим точкам, иногда – успешно. Украинские войска дают отпор противнику.

"То есть в данном качестве можно рассматривать эти действия как разведку боем или попытку улучшить свое тактическое положение на местности", – оценил эксперт.

В то же время он сообщил, что у России есть и стратегические цели на этом направлении – перейти на правый берег Днепра, продвинувшись к Запорожью.

"Противник пытается выстроить оборону, которая исключает возможность продвижения наших войск и не дает и, по их мнению, не будет давать возможности прорваться в сторону Мелитополя – к нашей стратегической цели", – отметил Грабский.

Он анонсировал, что в перспективе россияне пытаются создать группировку войск, чтобы попытаться прорваться в направлении Запорожья. Враг постоянно там прощупывает украинскую оборону, в то же время это делают и ВСУ, нанося удары по местам сосредоточения личного состава и вооружения захватчиков.

"То есть динамика войны такова, что обе стороны готовятся к более активным действиям. В ближайшей перспективе где-то в течение 1-2 месяцев это возможно", — отметил военный эксперт.

Напомним, по данным канадской разведки, у россиян нет человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области. Захватчики также опасаются контрнаступления ВСУ на этом участке.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко оценил Запорожское направление как вспомогательное для российских войск, чтобы частично оттянуть ВСУ. Основным направлением эксперт считает восточное, где идут бои, то есть район Бахмута, Соледара.

Эксперт Сергей Грабский в интервью ТСН.ua дал оценку, что на сегодня россияне рассматривают Запорожское направление как отвлекающее. Там враг стремится создать мощную оборону, чтобы не дать прорваться украинским силам в направлении Мелитополя.

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