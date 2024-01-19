Что действительно меняет соглашение по безопасности с Британией: глава Службы внешней разведки раскрыл интересные детали

Великобритания может служить примером для других стран.
Безопасное соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией кардинально меняет ситуацию в войне с Россией. Если другие страны Запада дадут подобные гарантии, агрессию России можно будет умерить.
Об этом написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в колонке для журнала The Economist.
В чем уникальность сделки
Соглашение между Украиной и Великобританией может оказаться гораздо более важным. Это первое в своем роде соглашение, затрагивающее сердцевину бывшей Российской империи; Путин считает Украину неотъемлемой частью "исторической" России. Это первое соглашение между Украиной и великим государством, которое закрепляет новую геополитическую реальность в юридическом соглашении. Она знаменует собой глубочайшее смещение в подходе Запада к российской концепции “сфер влияния”.
Сдержанная реакция британских СМИ на сделку показывает, как нормальными и рутинными стали в общественном сознании англо-украинские отношения в сфере обороны и безопасности.
Пример для других стран
Теперь, как это было на протяжении всей истории, Великобритания может служить примером для других. Соглашение, подписанное 12 января, может проложить путь к подобным пактам с другими западными странами. Одиннадцать из них находятся на разных этапах переговоров с Украиной по поводу таких соглашений. Совместная декларация G7 в поддержку Украины, подписанная на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, явно приносит свои плоды.
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Шаг в сдерживании россиян
Соглашения о сотрудничестве безопасности постепенно продвигают Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской земле. Они приучают мир участию Украины в альянсе. Такие соглашения создают основу для вступления Украины в НАТО, решение о котором было принято еще в 2008 году в Бухаресте. Это самая лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.
Подписав соглашение о безопасности, Британия шагнула в сдерживании россиян. Когда другие страны последуют ее примеру, их совместные усилия будут оказывать большое влияние на агрессивную войну России и ее будущие амбиции. Для обеспечения победы Украине нужны такие совместные усилия. Долгий путь состоит из многих шагов.
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины
Первым соглашение о безопасности подписал премьер Великобритании Риши Сунак, который прибыл в Киев 12 января с военной помощью.
Также известно, что активизированы переговоры по аналогичному договору безопасности Украины с Канадой. А ее проект передан в Офис президента Владимира Зеленского.
Между тем, Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности — с 9 государством, с которым их ведут.
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