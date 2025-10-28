Что действительно происходит в Покровске: военный раскрыл детали

Покровск

Реклама

Под Покровском и Мирноградом продолжаются ожесточенные бои. Украинские силы постепенно сужают кольцо вокруг оказавшихся в окружении оккупантов. В то же время противник пытается прорвать логистические пути.

Об этом сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, бои ведутся вокруг Покровско-Мирноградской агломерации сразу из четырех направлений. Самая сложная ситуация — на юго-западном и западном участках, где враг вошел непосредственно в Покровск.

Реклама

По словам эксперта, в городе уже находятся сотни российских военных, пытающихся расширить зону контроля.

На Добропольском направлении украинские силы активно сужают кольцо вокруг оказавшихся в окружении вражеских подразделений. В то же время оккупанты пытаются пробить логистические пути, однако эти попытки не приносят успеха.

С востока враг продвигается в Мирноград, однако там его встречает украинская оборона, прикрывающая город со стороны Покровска.

Наиболее интенсивные стычки происходят в районе железнодорожного вокзала Покровска и в городской зоне. Оккупанты пытаются усилить штурмовые действия, однако украинские защитники продолжают сдерживать давление. На западном участке враг продвигается на север, пытаясь перерезать последний логистический коридор, который обеспечивает украинская оборона.

Реклама

По оценке Романенко, до участка, по которому проходит логистика, осталось около 6–7 километров.

Тем не менее, украинские войска обеспечивают снабжение дронами и бронированными средствами, что позволяет поддерживать боеспособность на передовой.

«Ситуация вокруг Покровско-Мирноградской агломерации тяжелая, а на отдельных участках — критическая», — подытожил Игорь Романенко.

По его словам, защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на преимущество врага в силах и технике.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Покровск на сегодняшний день является «главной целью» российской армии. В ходе встречи с журналистами он сообщил, что Украина наращивает группировку для защиты города. По словам Зеленского, в районе Покровска в разных местах находятся около 200 окупантов, которых отслеживают дроны, и «как только есть огневое применение… их находят и уничтожают».

Глава государства также добавил, что, в отличие от Покровска, на Купянском направлении захватчики пока не имеют таких возможностей, хотя и очень хотели.