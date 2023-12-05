Что для Украины будет настоящей победой в войне: объяснил политический эксперт

Победой Украины в войне, которую развязала РФ, будет сохранение государства на политической карте мира и сохранение нашего народа в украинском государстве.

Об этом сообщил политический эксперт и журналист Виталий Портников.

По его словам, возвращение к границам 1991 года – это будет не победа, а торжество справедливости, восстановление международного права, которое существовало до 2014 года.

“Но политика – такая штука, в которой торжества справедливости можно ожидать десятилетиями. Наши балтийские друзья ожидали восстановления своей независимости 50 лет – с 1940 по 1991. Кипр ожидает воссоединения с 1974 года. Грузия разъединена с начала 90-х годов, как и Республика Молдова. Победой украинского государства будет то, что украинское государство вообще сохранится на политической карте мира. Это победа номер один. Огромной победой будет сохранение украинского народа в украинском государстве. Если все украинцы погибнут, чтобы украинское государство существовало – неизвестно будет, для кого оно. Для переселенцев из других земель? Поэтому сохранение нации – это задача номер один”, — подчеркнул Виталий Портников.

Он также добавил, что если территория нашего государства окажется без украинцев, и, очевидно, его некому будет восстанавливать — тогда можно считать, что Украину потеряли.

“Если Владимир Путин путем войны на истощение превратит Украину в демографического карлика, а эта ситуация уже на пороге... Мы сейчас говорим, что огромный успех будет, если половина выехавших людей вернется, если здесь будет жить 25-30 миллионов. Я сразу говорю – это оптимистический прогноз. 20-миллионная Украина в результате многолетней войны будет огромным подарком украинскому народу”, — добавил журналист.

Напомним, что россияне штурмуют Степное возле Авдеевки.

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