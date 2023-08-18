Что для врага будет означать потеря Крыма — эксперт рассказал о панике окупантов

Деокупация Вооруженными силами Украины Урожайного означает продвижение на юг к побережью Азовского моря. Россияне понимают, что когда они потеряют Крым, для них это будет полное поражение в войне, соответственно, поражение президента РФ Владимира Путина и его политики.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Притула.

"Группировка российских войск, которая находится на юге Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму, будут отрезаны от сухопутного коридора и поставок через побережье Азовского моря", — говорит эксперт.

По его словам, Крым и эта большая группировка на юге Херсонской области превратятся в логистический остров: "Для них это катастрофа, потому что фактически они будут вынуждены покинуть и Крым, и юг Херсонской области".

"Россияне это прекрасно понимают и поэтому они сейчас будут взимать все свои возможные резервы именно под Урожайное, в это направление, потому что для них допустить ВСУ к Азовому морю и потерять логистический путь для снабжения войск и Крыма, подобно смерти", — комментирует Михаил Притула. .

С одной стороны, считает эксперт, враг будет там пытаться проявлять активность: “А с другой стороны это означает, что продвижение наших Вооруженных сил на южном направлении достаточно позитивно для освобождения всей Украины. Потому что когда россияне лишатся Крыма, для них это будет полное поражение в войне, поражение Путина и его политики”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Катастрофа для кафиров! ВСУ приближаются к Крыму!

Напомним, Вооруженные силы Украины деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое длительное время шли бои. Об этом утром 16 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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