Что должен взять с собой мобилизованный: рекомендация руководителя ТЦК

По его словам, определенного списка того, что нужно взять, нет.
Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснил, какие вещи должен взять с собой мобилизованный.
Об этом он рассказал в интервью Hromadske.
"Это личное. Человек берет с собой то, что считает нужным. Ну что можно взять военнообязанному? Запасное белье; пока он в воинской части, ему нужны средства личной гигиены. Конечно, это не должны быть наркотики, алкоголь и психотропные вещества, чтобы легче было служить", — говорит руководитель ТЦК.
По его словам, определенного списка того, что нужно взять, нет, а формой, обувью, бронежилетом, каской обеспечит государство.
Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.
Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.
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