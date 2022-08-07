Что должен взять с собой мобилизованный: рекомендация руководителя ТЦК

По его словам, определенного списка того, что нужно взять, нет.

Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснил, какие вещи должен взять с собой мобилизованный.

Об этом он рассказал в интервью Hromadske.

"Это личное. Человек берет с собой то, что считает нужным. Ну что можно взять военнообязанному? Запасное белье; пока он в воинской части, ему нужны средства личной гигиены. Конечно, это не должны быть наркотики, алкоголь и психотропные вещества, чтобы легче было служить", — говорит руководитель ТЦК.

По его словам, определенного списка того, что нужно взять, нет, а формой, обувью, бронежилетом, каской обеспечит государство.

Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.

Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.

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