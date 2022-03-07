Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы

Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы

Что делать во время воздушной тревоги, обстрелов, комендантского часа, где смотреть расписание поездов – читайте в нашем материале.

В Украине действует военное положение и продолжаются боевые действия, так что каждый украинец должен знать основные правила поведения и действий в таких условиях.

ТСН.ua собрал для вас все самое важное, что нужно знать в условиях войны.

Воздушная тревога

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Если вы услышали гудки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем". Об алгоритме действий неоднократно сообщали в ГСЧС Украины, он такой:

Включите телевидение или радио. Информация будет звучать через официальные каналы в течение 5 минут после звучания сирен.

Сосредоточьтесь, прослушайте сообщения и следуйте инструкциям. Оставляйте теле- и радиоканалы включенными. Из них может поступать дальнейшая информация.

Обычно во время тревоги на официальных каналах звучит информация от местных властей о воздушной тревоге, во время которой нужно взять запас продовольствия, воды и направляться к ближайшему укрытию.

Сообщите об услышанном соседям или знакомым, при необходимости окажите им помощь.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

В Украине работает мобильное приложение "воздушная тревога", извещающее об опасности в конкретном регионе. Его можно загрузить в Google Play Market и AppStore.

Как вести себя при обстреле

Если ваше жилище расположено в зоне регулярных вооруженных действий, сначала нужно укрепить окна (к примеру, клейкой пленкой). Так вы избежите разлета обломков стекла. Однако лучше закрыть окна мешками с песком или массивной мебелью.

Обстрел стрелковым оружием

Если вы попали под обстрел стрелковым оружием, то есть из пистолетов, автоматов, винтовок, пулеметов, СБУ советует действовать так:

Если вы дома, то спрячьтесь в безопасном месте: ванной комнате или самой ванне. Если это невозможно, лягте на пол, укрывшись предметами, которые могут защитить вас от шаров и обломков.

На открытом месте упадите на землю и покройте голову руками. Находитесь у любого выступа или углубления в земле. Укрытием может стать даже мусорная урна.

Ваше тело должно быть в безопасном положении: сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону выстрелов и прикройте голову руками. Когда начнутся выстрелы, откройте рот, чтобы уберечь барабанные перепонки.

Ждите не менее 5 минут в укрытии, пока стрельба не утихнет.

Артобстрел, минометный обстрел или авианалет

Громкий свист, залп запуска и взрыв снаряда могут означать, что вы попали в зону артобстрела, минометного обстрела или авианалета.

Минобороны объясняет, что сам снаряд, как и залп установки, можно заметить и среагировать. Потому лучше постоянно следить за небом. Днем – это дымный след от ракеты, ночью – яркая вспышка.

Если рядом есть бомбоубежище и вы услышали сирену – знак "Внимание всем" – дерминно идите к укрытию.

В укрытии включите телевидение или радио на любом носителе или открывайте страницы официальных государственных каналов. Там в течение 5 минут будет информация о случившемся. Следуйте инструкциям.

Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

Если вы дома:

Выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом при попадании снаряда. Прячьтесь в подвале или другом углубленном укрытии, между несущими стенами.

Если вы в транспорте или на улице, то немедленно поступайте так:

Падайте на землю, закройте голову руками или предметами, закройте ладонями уши и откройте рот (это спасет от контузии). Переждите первый обстрел лежа, а затем прячьтесь в безопасном углубленном помещении.

Не оставайтесь в подъездах под арками и подвалах панельных домов или под стенами домов из легких конструкций. Ни в коем случае не прячьтесь у всего, что может взорваться или упасть на вас.

Для укрытия подойдут подземные переходы, метро, укрытие, канава, траншея, яма, широкая труба водостока под дорогой, высокий бордюр, канализационный люк, траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 м, на открытом месте.

Если обстрел застал вас в маршрутке, троллейбусе, трамвае, авто – следует немедленно остановить транспорт, отбежать от дороги в направлении "от зданий и сооружений" и залечь на землю.

После окончания обстрела (бомбардировки):

Не торопитесь покидать укрытие. Возможны единичные выстрелы. Покидая место укрытия, не спешите расслабляться.

Добираясь к безопасному месту, обязательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов. Ни в коем случае не разбирайте самостоятельно завалы от ракет, ждите специалистов по аварийно-спасательной службе, звоните по телефону 102.

Что делать, если попали под завал дома

Призовите на помощь и сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.

Спокойно ждите, пока разберут завал.

Если вас никто не слышит:

Попытайтесь высвободить руки и ноги.

Оцените окружающую ситуацию, по возможности осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.

Если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь.

Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления.

Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал.

Уволившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

В случае невозможности покинуть здание нужно подать сигнал любыми способами.

В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.

Если необходима помощь – звоните на линию 102.

Первая медпомощь при кровотечении

Методы контроля критического кровотечения:

тампонирование раны; жгут; жмучая повязка; прямое давление на рану.

Прямое давление на рану самое быстрое и может использоваться как временная остановка кровотечения. Часть тела, на которую опираемся, должна давить максимально всей массой тела. Прямое давление можно использовать как на старте, так и между манипуляциями, если первая из них была неудачной.

Как правильно накладывать жгут

использовать при массивных кровотечениях из конечностей, при ампутации или частичной ампутации выше кисти или ступни;

накладывать жгут типа Cat можно на одежду;

если нельзя визуализировать место кровотечения, жгут наложить максимально высоко на конечность;

если края раны можно четко визуализировать – наложить жгут на расстоянии 5-8 см выше раны;

если кровотечение не остановилось, воспользоваться еще одним жгутом, который накладывается в упор над первым;

в зоне условной безопасности записать время наложения жгута;

правильно наложенный жгут может быть размещен на концовке до двух часов;

о правильно наложенном жгуте свидетельствует отсутствие пульса на периферии.

Правила поведения во время комендантского часа

Во время комендантского часа, период действия которого устанавливают местные власти каждого региона, запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, если вы не являетесь работниками объектов критической инфраструктуры (для этого у вас должен быть специальный пропуск).

Лица, находящиеся на улицах в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Правило не распространяется на перемещение к укрытию во время сигнала тревоги.

Во время комендантского часа в ГСЧС рекомендуют соблюдать правила светомаски:

заделывать окна; выключать свет в домах; гасить уличное освещение своих домов; убирать с подоконников все лампы, в том числе и фитолампы по уходу за растениями.

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Как вести себя на блокпостах

При прохождении блокпостов, нужно:

уменьшить скорость автомобиля,

заранее приготовить документы для проверки,

выключить фары,

включить аварийный свет,

не вести фото и видеосъемку (выключить видеорегистратор),

без разрешения военных не выходить из автомобиля,

четко отвечать на вопросы военных,

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон авто,

после осмотра и разрешения можно продолжить движение, но не набирать скорость резко,

в городе при отсутствии большого количества автомобилей и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

Что стоит и не стоит брать в авто

Возите в авто в военное время:

одеяло или спальник на каждого, каремат, аптечку, воду (1-3 л на человека), зарядки и питания от розеток автомобиля, домкрат, набор ключей, огнетушитель, "крокодилы" для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, горючее в металлической канистре, запасное колесо, туристическую лопату, запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости, буксировочный трос, автомобильный компрессор.

Не стоит возить в авто в военное время:

оружие, если вы не военный и оружие незарегистрировано, нож с признаками боевого, любой военный атрибут, включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа, горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре, при пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!

Где смотреть расписание поездов

Ознакомиться с расписанием поездов на желаемые даты можно традиционно на официальном сайте "Укрзализныци". Также многие дополнительные и эвакуационные рейсы компания ежедневно публикует в своем Telegram-канале и на Facebook-странице.

Где найти жилье

Для помощи украинцам из регионов, где ведутся бои, создан специальный сервис "Убежище". Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в затруднении – жмите кнопку "Предоставить жилье". Если вы нуждаетесь в убежище – жмите кнопку "Найти жилье". Сервис работает по ссылке.

Также многие приюты созданы на базе городских советов и областных администраций. Ознакомиться с порядком размещения украинцев в других областях можно на официальных сайтах и страницах соцсетей местных властей.

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