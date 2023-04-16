Что должна сделать Украина для победы над Россией: британский военный эксперт рассказал

Российская оккупационная армия попытается заставить Украину атаковать там, где она сильней в плане обороны. Поэтому самым уязвимым местом для украинского контрнаступления является Бахмут.

Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник запаса Глен Грант в эфире телеканала "Эспрессо".

О нынешней ситуации на фронте

По его словам, на фронте сейчас Россия владеет инициативой, которую украинской армии нужно перехватить.

“Пока инициатива на стороне россиян, значит, они могут перебрасывать свои резервы, куда им вздумается. И Украина вынуждена перекидывать свои силы туда, где темп задает Россия”, – говорил Глен Грант.

В таких условиях, утверждает эксперт, украинская армия вынуждена направлять резервы, в частности, в Бахмут сейчас, но он предполагает, что Россия на Бахмуте не остановится и продолжит атаковать в одном или двух других местах, постоянно пытаясь растянуть линию фронта за пределы способности Украины обороняться.

"Украина держится, но если россияне будут продолжать действовать таким образом, то неизбежно где-то совершат прорыв, потому что на данный момент Украина не имеет достаточного количества фронтовых войск необходимого качества, и здесь я имею в виду не только людей, но и боеприпасы, оружие и технику в оборонной позиции”, — заметил он.

О планах россиян

Глен Грант подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Россия пытается заставить Украину использовать контратаковые ресурсы в оборонных целях.

“Если они [ресурсы украинской армии] будут действовать в обороне, то контратаки будут удаляться с линией горизонта. По-моему, именно на этом сосредоточена сейчас РФ”, — предположил эксперт.

По его словам, в долгосрочной перспективе Россия хочет пережить лето на той же позиции, на которой она находится сейчас, возможно, немного продвинувшись вперед на 10-15 километров.

“Удержание позиций полностью их удовлетворит, потому что Россия считает, что если им удастся продержаться еще шесть-восемь месяцев, то западная поддержка иссякнет. А иссякнет, потому что в странах Запада самих не хватает боеприпасов и техники”, — отметил эксперт.

Об ударах беспилотниками по России

Глен Грант считает, что атаки украинских беспилотников на территории России не эффективны для победы в войне.

“Правда состоит в том, что единственные, кто может занять и удерживать позиции, то есть вернуть Донбасс и Крым, – это пехотные войска. Вы можете иметь армию беспилотников и можете нападать на Россию, но Россия огромна. Она огромна, и я уверен, что в принципе не найдется такого количества беспилотников, чтобы атаковать всю Россию”, – подчеркнул эксперт.

По его словам, нанесение таких ударов по России увеличивает шансы, что война будет продолжаться дольше и большинство россиян будут мотивированы воевать против Украины.

"Такие активные действия в России могут быть контрпродуктивными. Но суть состоит в том, что независимо от того, сколько вы будете убивать в России, вы должны двигаться вперед и отвоевывать свои территории, отвоевывать Крым, потому что их так просто никто не отдаст”, — подчеркнул Грант.

О ресурсах армии РФ

Эксперт обратил внимание на огромные ресурсы оружия у РФ, которое сохранено еще со времен Второй мировой войны.

“Все, что они когда-либо производили, все они сохранили. У них все еще есть, как известно, тысячи танков Т-55 и десятки тысяч человек. Поэтому у России все еще есть много ресурсов, которые можно задействовать против Украины”, — подчеркнул Грант.

Также читайте Сколько танков осталось в России и какие государства могут передать оккупантам технику: объяснение эксперта

По его словам, вероятно, где-то в бункерах Сибири или на Урале хранятся также старые боеприпасы, которые не будут особенно эффективны, но позволят продолжать войну.

“Их ресурсы – это много низкокачественного оборудования и низкоквалифицированных людей, которых у них остается очень много. Поэтому они смогут атаковать в разных местах или просто эффективно использовать людей в качестве боеприпасов. В ближайшем будущем мы точно не увидим, что Россия внезапно остановится”, – подчеркнул Глен Грант.

О возможностях Украины

По словам британского эксперта, возможности Украины с точки зрения ресурсов всегда будут меньше, чем у России.

“Это означает, что украинская армия должна начать воевать разумно и гораздо эффективнее использовать технологии, чем она сейчас делает. Есть еще много сфер, где Украина в военном плане работает неэффективно. Воевать с Россией, используя те же действия и ту же логику, что и россияне, означает гарантировать потери – потери вооружения, но главное потери сотни и сотни жизней", - отметил он.

Глен Грант подчеркнул, что Украина должна сделать еще многое для победы.

“Речь идет не только об оборудовании. Тренировки, в частности коллективные учения очень важны, как и улучшение использования связи и общего понимания, как воевать лучше”, — пояснил он.

О слабых местах в обороне окупантов

Британский эксперт утверждает, что российский Генштаб нацелен прорвать украинскую оборону, чтобы показать Путину, что они способные генералы, которые могут воевать и побеждать.

Также читайте Вооруженные силы Украины до сих пор удерживают Бахмут – американские аналитики

По его словам, с помощью запасов военной техники, которую россияне еще не трогали, они попытаются получить преимущество над Украиной.

“Не думаю, что речь идет о юге, потому что они строят огромные оборонительные сооружения везде, в том числе и на восточном берегу Днепра в Херсоне. Они прибегают к фортификации, потому что не намерены там атаковать. Они не хотят, чтобы их атаковали через Днепр, а в случае контратаки готовятся к тому, чтобы она была там, где им выгодно”, — считает британский эксперт.

Глен Грант предположил, что россияне будут пытаться атаковать в других местах, чтобы попытаться заставить Украину атаковать там, где они сильнейшие в плане обороны, и будут усиливать свою оборону, чтобы остановить любое контрнаступление.

“Россияне также будут думать, что Украина не будет атаковать в районе Бахмута или Авдеевки, потому что это места, где они атакуют. Наверное, наиболее уязвимым местом для России является Бахмут, даже если они сейчас там атакуют”, — подчеркнул он.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что для успешного контрнаступления ВСУ необходимы четыре составляющие, из которых в настоящее время в Украине присутствуют не все. В настоящее время враг готовит свою оборону и это риск, который следует учитывать.

Читайте также: