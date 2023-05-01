Что должны проверять во время медобследования призывника, обжалование решения ВЛК

Общая мобилизация, продолжающаяся в Украине, предусматривает обязательное прохождение медкомиссии для принятия решения о пригодности призывника к военной службе. Какие обследования должен пройти военнообязанный, какие специалисты должны его осмотреть, порядок обжалования ВЛК — в материале ТСН.ua

Что проверяют на медкомиссии

Медобследование проводит военно-врачебная комиссия (ВЛК), на основании выводов которой военнообязанный отправляется на военную службу или ему назначается дополнительное обследование.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии призывники должны пройти следующих специалистов:

хирурга,

терапевта,

невропатолога,

психиатра,

окулиста,

оториноларинголога.

Какие обследования должны пройти военнообязанные перед прохождением ВЛК

Перед осмотром у профильных специалистов они должны пройти следующие обследования:

Рентген (флюорография) органов грудной клетки.

Общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете.

ЭКГ (электрокардиограмму).

Анализ мочи.

Граждане старше 40 лет должны измерить внутриглазное давление, а также провести анализ крови на сахар.

Перед обследованием ВЛК на каждого призывника должен быть запрос в психоневрологический, противотуберкулезный, кожно-венерический и наркологический диспансеры.

Если во время осмотра окажется, что призывник требует дополнительного осмотра, его могут отправить на обследование и других специалистов.

В случае мобилизации и прохождения медкомиссии инвалидом, он должен предоставить данные социальных органов, подтверждающих инвалидность, а также медицинскую карту с результатами всех диагнозов и медицинских наблюдений.

Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВЛК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в лечебное учреждение.

Порядок обжалования результатов ВЛК

Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 года «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины». В соответствии с подпунктом 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения Постановление ВЛК, с которыми призывники не согласны, может быть обжаловано в ЦИК или в суде. Центральная военно-врачебная комиссия (ЦВЛК) является органом военного управления, который осуществляет руководство ВЛК регионов в Вооруженных Силах Украины и является руководящим органом по военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. ЦВЛК Министерства обороны Украины расположена в г. Киев, ул. Госпитальная, 16. Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 главы 2 раздела I Положения Постановления ЦВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке.

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