Что думают американцы о войне в Украине – опрос Института Рональда Рейгана

Несмотря на тысячи километров, отделяющих США от войны в Украине, она влияет на политическую жизнь Америки и разделяет общественное мнение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рональда Рейгана, опубликованные в четверг, 5 декабря.

Кто побеждает в войне – Украина или Россия

Приблизительно каждый пятый американец (22%) считает, что в этой войне нет победителя.

Впрочем, вдвое больше респондентов (41%) уверены, что сейчас в войне побеждает государство-агрессор. Интересно, что среди поклонников Дональда Трампа это мнение разделяет еще больше людей – 45%.

В то, что сейчас на фронте побеждает Украина, верят чуть меньше четверти опрошенных (24%). Примечательно, что более оптимистично в отношении победы Украины настроены избиратели Камалы Харрис (29%), тогда как среди избирателей Трампа их процент меньше (21%).

Как закончится война в Украине

Прогнозы американцев по поводу того, каким будет результат войны в Украине, показали значительный раскол общественного мнения – от полного захвата Украины до восстановления ее границ 1991 года.

А именно:

Украина освободит все свои территории – 17%;

война будет продолжаться еще много лет – 26%;

оккупированные украинские территории останутся за Россией, а война остановится – 33%;

Россия захватит всю территорию Украины – 14%.

Стоит ли продолжать военную поддержку Украины

Американцы по-прежнему выступают за отправление военной помощи Украине, но хотят, чтобы начались мирные переговоры о завершении войны. Такое мнение высказали 55% респондентов, что немного меньше, чем в прошлом году.

Но в этом вопросе возникли самые большие партийные разногласия. Продолжение поставок оружия в Украину поддерживают 74% избирателей Харрис и только 42% избирателей Трампа.

На каких условиях Киев должен согласиться на мирное урегулирование

В то же время, в вопросе целесообразности мирных переговоров респонденты продемонстрировали "двухпартийное единство". Начало мирного урегулирования поддерживает 59% опрошенных, даже если Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий.

Такую позицию поддерживают 63% сторонников Трампа и 55% электората Харрис.

Какими будут глобальные последствия войны

Американцы также выражают опасения по поводу глобальных последствий, к которым может привести война в Украине. Подавляющее большинство респондентов (78%) заявили, что не исключают расширения войны на территорию по крайней мере одной из стран НАТО.

Три четверти американцев (75%) опасаются, что пример российской агрессии может вдохновить другие авторитарные режимы на подобные действия и привести к появлению новых горячих точек на карте мира.

Опрос Института Рональда Рейгана был проведен в течение недели после президентских выборов 2024 года, 8–14 ноября, двухпартийной исследовательской группой Beach Research и Shaw & Company Research. В опросе приняли участие 2510 респондентов, опрошенных методом телефонных интервью (1008) и путем онлайн-опроса (1502).

Напомним, согласно последнему опросу Бундесвера, Россию в Германии все больше воспринимают как угрозу. Участники исследования также высказались на тему "военной пригодности", что выявило увеличение поддерживающих и одобряющих военную поддержку Украины по сравнению с 2023 годом.

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