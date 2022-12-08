Что это было: эксперты удивили предположениями о беспилотниках, атаковавших российские аэродромы — FT

Беспилотники, вызвавшие взрывы на аэродромрах в глубине территории РФ, могли двигаться со скоростью, близкой к звуковой.

Дроны, атаковавшие российские аэродромы, совместно разрабатывала государственная структура и частный бизнес, а их изготовление может быть быстрым и дешевым.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Украинский инженер, создающий беспилотники в соответствии с военными требованиями, на условиях анонимности сказал, что дроны, использованные в последних атаках, могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука. Однако чтобы изготовить такую технику с нуля и пополнять их запасы, нужно время, считает он.

"Если это те же беспилотники, которые использовались при нападении на Севастополь [военно-морскую базу], то это было больше месяца назад. Чтобы изменить ход войны, Украине нужны ударные беспилотники дальнего радиуса действия, которые дешевы и быстры в изготовлении”, — сказал инженер.

В то же время советник украинского правительства по вопросам обороны, пожелавший остаться неназванным, отметил, что ограничений на расстояние для нанесения ответных ударов в украинской армии больше нет, и вскоре "мы сможем достичь всех целей внутри России — в частности, в Сибири". Он также подчеркнул, что беспилотники изготовлены не "Укроборонпромом" и они не являются усовершенствованными советскими аппаратами – беспилотными самолетами-разведчиками ТУ-141, как утверждают в Минобороны РФ.

Неназванный чиновник назвал это оружие совместной инициативой правительства и частного сектора, при этом новые беспилотники могут производиться "часто".

Он также предположил, что для нанесения ударов дроны использовали навигационные системы, не нуждающиеся в спутниковом соединении, чтобы найти свои цели. Хотя они менее точны, чем GPS, однако их невозможно заглушить. Это усложнило их перехват и позволило проникнуть через российскую ПВО.

"Эта технология достаточно точная, чтобы отправить людей на ракетах на Луну, а это гораздо труднее, чем поразить огромную российскую авиабазу на расстоянии 1000 км", — отметил эксперт.

Напомним, в России прогремели взрывы 5 декабря на аэродромах Дягилево и Энгельс, в результате которых были повреждены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95. Именно такие самолеты враг использует для ракетных ударов по Украине.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что за происходящее на территории России отвечает ее правительство. В Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы наносить удары по территории России.

Читайте также: