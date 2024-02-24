"Что это за извращенная форма братства": Кэмерон жестко обратился к Путину

Российский президент-диктатор Владимир Путин демонстрирует "извращенную форму братства", когда называет украинцев "братским народом" и в то же время ведет войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает Liga.net.

"Мой вопрос Путину прост. Почему его правительство утверждает, что это битва между братьями и что это за извращенная форма братства, ради которой должно быть потеряно так много жизней? Вы боретесь с марионетками НАТО или с нацистами? Как нацисты ведут себя только представители режима Путина", — подчеркнул Кэмерон.

Глава британского МИД отметил, что Украина уволила половину оккупированных территорий и вытеснила Черноморский флот РФ из Севастополя. В то же время, по его словам, восхищение небольших городов не меняет реальности. Тем временем армия РФ лишается современной техники и надеется на снаряды из Северной Кореи.

"Вы послали поколение российских мальчиков в мясорубку. Что вы говорите их матерям? За что они умерли? Но вас это даже не беспокоит", — добавил Дэвид Кэмерон.

Напомним, правительство Венгрии опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и призвало "обе стороны" к перемирию. В Будапеште убеждены, что войну в Украине невозможно завершить на поле боя.

Читайте также: