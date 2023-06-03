"Что это за война": пропаганда РФ бьет тревогу из-за больших проблем оккупантов

Российский пропагандист Сладков говорит о тревожной тенденции для войск РФ на Южном фронте.

На Запорожском направлении военные ВСУ активно обстреливают оккупантов, которые ничем не могут ответить.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на заявление российского пропагандиста и военного корреспондента Александра Сладкова, обнародованное 3 июня.

По словам пропагандиста, сейчас артиллерия ВСУ "переигрывает" российскую, поскольку у последней полностью отсутствует контрбатарейная борьба.

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Сладков добавляет, что ракеты вооруженных сил РФ якобы наносят значительный ущерб в тылу Украины, однако российские позиции на передовой беззащитны перед артиллерийским огнем ВСУ.

"Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду. Тенденция: по нам бьют — мы не отвечаем, и на это есть весьма нехорошие причины, — жалуется Сладков. — В нас летят сотни снарядов, в ответ — ноль. Это что за война такая?"

Напомним, недалеко от временно оккупированного Мелитополя произошел взрыв на железной дороге. Россияне использовали путь для перевозки личного состава и военной техники. Теперь пути поставок россиян сужаются.

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