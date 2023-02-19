Что готовит Россия на 24 февраля: предупреждение нардепа Верховной Рады

Опасность может возникать от 22 до 24 февраля.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский считает, что Россия может активизироваться на фронте и нанести по Украине массированные ракетные удары.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Нардеп считает, что 22-24 февраля существует возможность обострения ситуации на линии фронта. Также оккупанты могут готовить массированные ракетные обстрелы Украины, чтобы нанести как можно больший вред.

"Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", — сказал Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что в России есть запасы Shahed, которые оккупантам передал Иран. Также РФ может в очередной раз ударить по нашему государству ракетами, однако о сотнях пока речь не идет. Федор Вениславский считает, что их будет около ста.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские оккупанты начали свое наступление с востока, севера и юга. В тот же день российский диктатор Путин обратился к ВСУ с требованием сложить оружие и пригрозил "мощным ответом" всем несогласным. Однако украинские защитники до сих пор защищают Украину от российского нашествия и провели несколько успешных контрнаступлений.

С 24 февраля российские террористы наносят по нашему государству ракетные и авиационные удары. Чаще всего целью оккупантов является гражданская инфраструктура – энергетические объекты и жилые дома.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тоже считает, что РФ 24 февраля 2023 года в годовщину полномасштабной войны может нанести массированные удары по нашей территории.

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