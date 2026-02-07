- Дата публикации
Что готовит Россия на фронте: в ISW раскрыли замысел оккупантов
Аналитики считают, что западная помощь может сыграть решающую роль в способности Украины удерживать территории и отражать атаки.
Российские войска продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонные линии.
Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.
Аналитики считают, что россияне готовятся к новому наступлению — вероятно, летом — на юге и/или востоке Украины.
«Однако российским военным не хватает достаточных резервов как для должной подготовки к такому наступлению, так и для достижения его целей. Это демонстрирует незаинтересованность Кремля в поиске решения по прекращению войны путем переговоров в ближайшие недели или месяцы», — говорится в ведомстве.
Специалисты ISW считают, что предоставление западной помощи безопасности может играть решающую роль в способности Украины удерживать территории и отражать российские атаки в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что весной 2026 года эпицентр боевых действий и снова может сместиться в ключевые узлов обороны на востоке и юге Украины. Российские оккупанты продолжают грезить полным захватом Донбасса и ставят ультиматумы относительно добровольного выхода ВСУ с территории Донбасса.