Что готовит Россия на осень: чего ждать на фронте и угрожают ли украинцам блэкауты

Россияне готовятся к новым ударам / © ТСН.ua

Реклама

Осенью Украина вступает в новый этап противостояния с Россией, ставящий под угрозу критическую инфраструктуру и положение дел на фронте.

Эксперты предупреждают, что Россия, несмотря на значительные потери, готовит новое наступление и применяю свою «традиционную тактику» массированных воздушных ударов.

ТСН.ua собрал все, что известно о планах россиян и к чему следует готовиться украинцам в течение следующих месяцев.

Реклама

Будет ли увеличиваться количество российских атак по Украине

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что Россия увеличит количество ударов по инфраструктуре Украины, начиная с 10 октября.

В своем видеообращении он призвал жителей быть внимательными и готовыми к возможным отключениям электроэнергии. Марцинков отметил, что, хотя в его общине сейчас спокойно, угрозы серьезны по всей стране.

В то же время военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua рассказал, что Россия совершенствует тактику нанесения ударов по объектам на территории Украины. Кроме того, Жданов отмечает, что массированные обстрелы могут повториться через 7-10 дней, ведь ресурсы врага иссякают.

Атака российских беспилотников / коллаж / © ТСН

В свою очередь авиаэксперт Валерий Романенко убежден, что массовые обстрелы Украины теперь могут происходить только раз в 5-6 дней. Он пояснил, что россияне уже использовали более 5500 дронов Шахед и ракет Гербер при общем запасе в 5200 единиц, то есть полностью истощили свои запасы.

Реклама

По словам Романенко, удары по Киеву могут наноситься по разным направлениям.

Наступление россиян «по-новому»

Вооруженные силы РФ начали подготовку к боевым действиям в осенне-зимний период, сообщает спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, оккупанты перебрасывают на передовую штурмовые группы для наступления «по новой тактике», самое активное — на Приднепровском и Херсонском направлениях.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин / © УНИАН

«На передовые позиции враг опрокидывает личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому. Самая масштабная перегруппировка сейчас происходит на Приднепровском и Херсонском направлениях», — сказал Волошин.

Реклама

Спикер отметил, что враг адаптируется к сезонным условиям: опавшие листья усложнят маскировку, поэтому россияне проводят ротацию под прикрытием дымовых завес.

«Враг также готовится к проведению боевых действий, когда изменятся условия, опадут все листья. Конечно, это время на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям», — отметил Владислав Волошин.

О возможном наступлении россиян в ближайшее время предупреждает и австрийский полковник Маркус Райснер. В интервью ntv он отметил, что летняя наступательная операция России отмечала неудачи, однако оккупантам все же удалось продвинуться на отдельных участках фронта.

Райснер считает, что наступление российских войск замедлится из-за плохой погоды и опавших листьев, которые облегчают работу дронов. Он не исключает возобновления активных боевых действий зимой, когда земля замерзнет.

Реклама

Ситуация на фронте: какие цели Кремля

В сентябре российские войска наиболее активно наступали на границы Днепропетровской и Донецкой областей, пишет BBC News Украина. Там отмечают, что Минобороны РФ регулярно сообщает о захвате сел в этом районе, утверждая о контроле над 14 населенными пунктами, половина из которых якобы взята в сентябре. Однако часть этих сел, таких как Дачное и Филиал, остаются «серой зоной» без четкого контроля.

Российские войска сосредоточили наступление на выступлении между тремя областями, используя две армии. Их целями являются ключевые населенные пункты и логистические хабы, в частности поселок Покровское.

Издание отмечает, что украинское командование отрицает успехи россиян, объясняя их действия пропагандистскими актами.

Война / © Associated Press

В частности, как рассказал спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский сообщил, что россияне пытаются снять пропагандистские ролики с флагом в селах, чтобы создать видимость их захвата для отчетов.

Реклама

В то же время эксперты считают это направление особенно опасным из-за превосходства РФ в силах. Цель Кремля — не только военные успехи, но и возможность аннексировать новые территории.

Тем временем пресс-офицер 14-й бригады Максим Бакулин сообщил, что в настоящее время российские войска, терпящие значительные потери во время лобовых атак, сосредоточились на попытке обойти украинские позиции.

По его словам, большое количество окупантов на мотоциклах и самокатах движется в направлении населенного пункта Родинское, сосредотачиваясь возле шахты.

Бакулин отметил, что ухудшение погодных условий затрудняет работу дронов обеих сторон. Однако это может быть на руку Украине, поскольку раньше россияне активно использовали БПЛА для перерезки логистических артерий.

Реклама

«Традиционная практика» Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 28 сентября заявил, что Россия пытается в этом году вызвать в Украине блэкауты, атакуя энергетические объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Он назвал эти удары подлыми и отметил, что Россия использовала время Ассамблеи ООН для ежедневных атак, отвергнув все мирные предложения.

В то же время генеральный секретарь ООН также предупреждает украинцев, что армия РФ будет пытаться повлечь за собой массовые отключения электроэнергии в Украине накануне зимы.

«Россия хочет повлечь за собой блекауты в Украине накануне зимы», — отметил Гутерриш.

Реклама

Вместе с тем, генсек ООН подчеркнул, что существует угроза ядерным объектам страны, прежде всего Запорожской атомной электростанции, которая до сих пор находится под контролем российских войск.

Кроме того, бывший министр энергетики Юрий Продан предупреждает об усилении атак России на газовую инфраструктуру Украины. Он объясняет это прекращением транзита российского газа, освобождающего агрессора от договорных обязательств.

Отмечается, что в этом году Россию ничто не сдерживает от ударов по критическим объектам: газораспределительным станциям, перекачивающим агрегатам и другим элементам газотранспортной системы. Это представляет особую угрозу для крупных городов, где отопление зависит от газа.

Ядерная опасность: Запорожская АЭС оказалась под угрозой

Запорожская АЭС более шести суток полностью отключена от энергосистемы Украины. Как сообщает Государственная инспекция ядерного урегулирования, жизненно важные системы безопасности станции, в частности охлаждения ядерного топлива, работают только на дизельных генераторах, что создает угрозу ядерной аварии.

Реклама

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков предупреждает, что запасы топлива ограничены, а оккупанты препятствуют подключению станции к энергосети и игнорируют требования МАГАТЭ. Это создает риск радиационной аварии с последствиями для Украины и Европы.

Запорожская АЭС / © Associated Press

В то же время, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что Россия начала окончательное подключение Запорожской АЭС к своей энергосистеме, проложив 200 км линий электроснабжения.

По его словам, оккупанты используют такую тактику: создавая блекаут, они утверждают о невозможности подключения к украинской сети и «вынужденно» переключают станцию на российскую систему. Андрющенко подчеркнул, что россияне намеренно не восстанавливают разрушенное соединение с Украиной, обвиняя в обстрелах ВСУ, хотя их не было.

Между тем, эксперты обеспокоены, ведь считают, что ЗАЭС может повторить судьбу Фукусимы, передает The Guardian.

Реклама

Как подчеркивает издание, ситуация очень опасна, ведь при отказе генераторов топливо в шести реакторах может начать неконтролируемо нагреваться, что чревато катастрофой.

Сможет ли Россия погрузить Украину во тьму

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что Россия еженедельно несколько раз атакует энергетику Украины. Однако в отличие от 2022 года страна готова к любому сценарию.

Вероятность масштабного блекаута теперь крайне мала, поскольку у Украины более сильная ПВО, резервы мощности, запасы оборудования и сотни малых энергоустановок. Энергетики и граждане также более качественно подготовлены к действиям в случае атак.

Электростанция

Такого же мнения придерживаться и военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что осенью Россия будет пытаться создать блекауты, чтобы раздражать украинское общество и давить на ее капитуляцию. Однако, по словам эксперта, у РФ не так много для этого возможностей.

Реклама

Военный эксперт Игорь Романенко уверен, что Россия не сможет полностью уничтожить украинскую энергосистему, поскольку специалисты уже научились работать в сложных условиях.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко добавил, что хотя россияне еженедельно наносят 2-3 волны ударов, общегосударственного блекаута не ожидается.

Энергосистема значительно усилилась по сравнению с прошлым годом благодаря восстановленным мощностям, резервам оборудования и дополнительным средствам защиты.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, как украинцам приготовиться к вероятному блекауту. Он отметил, что несмотря на то, что украинские энергетики уже имеют опыт борьбы с последствиями вражеских ударов, гражданам следует быть начеку.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.