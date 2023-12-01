Что и почему не так с мобилизацией в Украине: оценка от Муженко

Генерал отметил, что мобилизация – это комплексное мероприятие, которое проводится не только ТЦК, "которых сейчас делают виновными во всех грехах".

Проблемы с мобилизацией в Украине существуют из-за несоблюдения требований Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", четко определяющих обязанности и функции всех органов государственной власти.

Такое мнение экс-головнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко высказал в интервью "BBC News Украина".

Проблемы мобилизации – недоработка власти и государственных институций

Муженко ответил на вопрос, что идет не так в направлении мобилизации.

"Я думаю, если так ответить одной фразой, то это несоблюдение требований Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Что я имею в виду? По этому закону четко определены обязанности и функции всех органов государственной власти. Это комплексное мероприятие, которое проводится не только военными, не только ТЦК, на которые сейчас все обратили внимание и которые сейчас делают виновными во всех грехах, которые они имеют и не имеют по большому счету. А это задача всех органов государственной власти, всех институтов государства, включая и негосударственные структуры, возможно даже такие как церкви, которые должны формировать у граждан сознательное отношение к мобилизации и вообще понимание того, с какой целью это проводится", – пояснил бывший главнокомандующий.

Он отметил, что война в Украине ведется за независимость и существование нации. По мнению Муженко, сейчас "острота этого вопроса немного утрачена, и это проблема".

Генерал указал, что в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", органы государственной и местной власти, в том числе и руководители предприятий, обязаны организовать оповещение людей и доставку военнообязанных в ТЦК. Это ведь не делается, отметил экс-головком.

"Поэтому мы видим эти военные патрули, которые с превышением полномочий ходят по городам, по улицам, по заведениям общественного питания и так далее. И происходят все эксцессы, которые являются нарушением этого закона", — добавил Муженко.

Количество мобилизованных и вопросы вооружения

Он также обратил внимание, что под вопросом – то, сколько должно быть мобилизовано и как они должны использоваться. По словам генерала, то количество людей, которое будет призвано по мобилизации, не определяет боеспособность и способности ВСУ.

"Это делает наличие целостных структур – бригад, корпусов, состава соответствующих группировок, наличие вооружения, военной техники и обученности этих людей. И, возможно, тех строков (я понимаю, что это не от хорошей жизни), которые сегодня есть – их не хватает для качественной профессиональной подготовки личного состава, в том числе для того, чтобы можно было эксплуатировать и грамотно применять технику и вооружение", – рассказал экс-головнокомандующий ВСУ.

Он напомнил, что на сегодняшний день существуют танковая коалиция, коалиция ПВО, военно-морская коалиция для Украины: "То есть процесс идет, возможно, не так быстро, как бы нам хотелось. Но возникает вопрос, насколько мы готовы принимать это вооружение, насколько мы готовы научить этих людей?"

По словам Муженко, страны-партнеры организовали в своих учебных центрах тренировку нескольких десятков тысяч украинских бойцов. Однако Украина нуждается в сотнях тысяч квалифицированных и мотивированных военных.

"Еще один вопрос – мотивация. Какая мотивация существует и что действительно побуждает граждан сознательно идти на выполнение своей почетной обязанности по защите Отечества? Такие клише – общие фразы из Конституции, законов. Но они действительно имеют большое значение", – резюмировал генерал.

Напомним, в Украине кардинально меняют правила мобилизации. Подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

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