Что изменилось на фронтах Украины: опубликована новая карта боевых действий

По данным карты боевых действий в Украине за 3 августа, самые ожесточенные боевые действия происходят на Донбассе. Там российские войска дальше наступают на Пески Донецкой области.

Российские оккупанты предпринимали попытки улучшить свое тактическое положение на Авдеевском направлении, обстреливая непосредственно район Авдеевки.

Соответствующую карту боевых действий в Украине Минбороны Великобритании опубликовало в Сети.

В то же время, российская армия проводила наступление в районе западной окраины Берестового Донецкой области. Однако противник там не преуспел и отошел. Похожая ситуация с действиями врага зафиксирована и на направлениях Владимировка-Яковловка и Семигорье-Кодема.

Также продолжаются боевые действия на направлениях Покровское-Бахмут и Владимировка-Соледар.

Заметим, что украинские военные нанесли мощный удар по оккупантам на направлении Доломитное-Семигорье. Захватчики были вынуждены отойти.

В Харьковском направлении российская армия пыталась выдвинуться в направлении Кочубеевка-Деметиевка. Однако защитники Украины помешали этим попыткам.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последний защита Intelligence update on situation in Ukraine — 03 August 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/jVK0FJutOj



#StandWithUkraine pic.twitter.com/AUGSqGpbue — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 3, 2022

Напомним, россияне начали перебрасывать свои силы в Херсонскую и Запорожскую области, чтобы доложить хоть о каких-то успехах президенту Владимиру Путину.

Александр Мусиенко: горячие точки и прогнозы на войне в Украине, что происходит вокруг Тайваня

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