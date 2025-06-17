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Что изменилось в атаках РФ по Украине после выборов в США: Зеленский упрекнул Трампа
Зеленский посетовал, что после смены власти в США Россия стала лишь сильнее атаковать Украину.
Президент Владимир Зеленский заявил, что после выборов в США российские войска стали еще сильнее обстреливать Украину.
Об этом глава государства сказал на заседании G7.
Зеленский подчеркнул, что Россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества, а Путин открыто отвергает каждую мирную инициативу.
«Россия продолжает террористические атаки и наступательные действия на линии фронта. И Россия не получает никаких новых последствий. Россия адаптировалась к такому уровню войны и сейчас только усиливает свои атаки. Если в прошлом году применение ста „шахедов“ за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США», — отметил он.
Поэтому президент призвал лидеров G7 помочь Украине со средствами ПВО.
«Это неотложная потребность для сохранения жизней. Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от „Шахедов“ наши города», — добавил Зеленский.
Он уверен, что эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов.
Напомним, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки», из которого сбежал Дональд Трамп.