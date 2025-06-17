Что изменилось в атаках РФ по Украине после выборов в США: Зеленский упрекнул Трампа

Президент Зеленский на заседании G7 / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что после выборов в США российские войска стали еще сильнее обстреливать Украину.

Об этом глава государства сказал на заседании G7.

Зеленский подчеркнул, что Россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества, а Путин открыто отвергает каждую мирную инициативу.

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«Россия продолжает террористические атаки и наступательные действия на линии фронта. И Россия не получает никаких новых последствий. Россия адаптировалась к такому уровню войны и сейчас только усиливает свои атаки. Если в прошлом году применение ста „шахедов“ за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США», — отметил он.

Поэтому президент призвал лидеров G7 помочь Украине со средствами ПВО.

«Это неотложная потребность для сохранения жизней. Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от „Шахедов“ наши города», — добавил Зеленский.

Он уверен, что эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки», из которого сбежал Дональд Трамп.