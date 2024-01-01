Что изменит освобождение Крыма: в ISW оценили влияние на войну

Деоккупация полуострова устранила бы непосредственную угрозу для Херсона, Николаева и Одессы, а также резко снизила бы угрозу для Мелитополя.
Цена и вызовы для украинской обороны резко изменятся в зависимости от того, вернется ли Крым под контроль Украины или останется в руках России.
Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Что изменится после освобождения Крыма
Линии января 2022 года дают основания предположить, что Россия удержит Крым. Однако если Украина освободит полуостров вместе с оккупированными линиями на юге, исчезнет непосредственная угроза для Херсона, Николаева и Одессы, а также резко уменьшится угроза для Мелитополя.
В таком случае Мариуполь остался бы единственным крупным прифронтовым городом на юге Украины. Это резко сократило бы территорию ограниченной глубины обороны и потребовало бы высокого уровня подготовленных и частично или полностью мобилизованных украинских сил для защиты.
По оценкам аналитиков, освобождение Крыма также существенно устраняет угрозу российских десантных операций против юго-западного побережья Украины и ракетную угрозу со стороны РФ для кораблей, пытающихся пройти через западную часть Черного моря.
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"Необоснованные дискуссии об "историческом праве" России на Крым, который сама Россия признала частью независимой Украины в 1994 году, делают непонятными высокие военные и финансовые расходы, которые Украине и ее сторонникам придется платить, пока Россия держит полуостров под оккупацией", — отмечается в отчете Института.
К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что "Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель". Однако министр не анонсировал четкие сроки.
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