Что изменит весеннее бездорожье на фронте и чего ожидать от россиян: эксперт объяснил

Там, где россиянам будут разрешать условия, они будут применять все.

Весенняя погода влияет на российских оккупантов, поэтому они пытаются применять все, что у них есть.

Об этом в эфире "1+1" сообщил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

“Изменит на тех участках, где российские войска активно применяют свои танки... Но там, где будет разрешена погода и условия, они будут применять все. Потому что время давит и на них”, — рассказал Мусиенко.

Напомним, что на Днепропетровщине укрепляют линию обороны и устанавливают "зубы дракона".

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