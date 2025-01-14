Что ждет "ограниченно годных", которые не прошли ВЛК, после 5 февраля

Мужчины со статусом "ограниченно годный" должны до 5 февраля пройти повторную военно-врачебную комиссию, по другому им грозят штрафы.

Об этом сообщила спикер Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии для "Обо всем".

Она отметила, что некоторые военнообязанные самостоятельно проходят комиссию, другим со статусом "ограниченно пригодный" вручают повестки.

"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВЛК. Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят", — рассказала спикер.

С 6 февраля начнут штрафовать тех, кто не пройдет ВЛК. Штраф будет составлять от 17 до 25,5 тысячи гривен. ВЛК обязательна для всех ограниченно годных, включая военнослужащих с ранениями.

Ограниченно годные с улучшенным здоровьем продолжат службу, раненые могут перейти в тыл или уволиться. Непригодные по закону не служат. Прохождение ВЛК – обязательная процедура для всех.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о том, кто должен повторно пройти ВЛК после того, как в Украине упразднили статус военнообязанных "ограниченно годный".

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