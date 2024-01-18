Что изменится в новом законе о мобилизации и какие результаты рекрутинга: в Минобороны рассказали

Первые результаты рекрутинговой компании показали, что 46 тысяч украинцев уже отозвались на вакансии.

Главная цель нового мобилизационного проекта – создать условия для демобилизации украинских военных, которые с 2022 года находятся на передовой.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

"Главная идея неизменна. Наша задача – создать условия, при которых те люди, которые с 2022-го года, с февраля, уже скоро два года защищают Украину, имели возможность уволиться и отдохнуть. Для этого нам нужно создать условия, в частности — найти и подготовить замену этим военнослужащим", — сказала Наталья Калмыкова.

В то же время, первые результаты рекрутинговой компании показали, что 46 тысяч украинцев уже откликнулись на вакансии.

"По состоянию на 15 января... у нас более 46 тысяч отзывов на вакансии... Это ситуация, когда человек тем или иным способом связался с рекрутером или представителем воинской части. Всего сейчас уже размещено 3200 вакансий и мы должны понимать, что одна вакансия – это не обязательно единственная должность, вакансия может предусматривать два-три и более людей на аналогичную должность... Мы можем говорить о том, что в Украине многие ищут возможность, как присоединиться к защите страны", — добавила Калмыкова. .

Относительно того, какие специальности в ВСУ имеют наибольший спрос, она отметила, что это зависит от конкретной площадки и ее целевой аудитории.

Напомним, что в Черновцах ТЦК обвинили в избиении и похищении музыканта.

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