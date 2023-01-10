Что изменится в трудоустройстве женщин по новым правилам военного учета

Будут ли брать на работу женщин в 2023 году которые не стали на учет в военкоматах, читайте в материале ТСН.ua

Согласно постановлению Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, регулирующему военный учет, женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, чтобы официально трудоустроиться, должны обязательно стать на военный учет.

Однако эта норма будет действовать с 2027 года, тогда женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, должны будут в обязательном порядке стать на военный учет.

Согласно статье 51 "Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих территориальных центрах комплектования (ТЦК) и не получили приписное удостоверение утверждения этого Порядка могут и дальше трудоустраиваться как невоеннообязанные. Данная норма будет действовать до конца 2026 года.

Военный учет женщин

Учебные заведения, где женщины получают медицинское образование за 2 месяца до завершения их обучения должны подать списки таких женщин в военкоматы, для того чтобы для них оформили временные удостоверения военнообязанных и внесли информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Срок действия таких временных удостоверений военнообязанных – 30 дней. Получив этот документ, женщины в течение семи дней должны прибыть в военкомат и стать на учет.

где женщины получают медицинское образование за 2 месяца до завершения их обучения должны подать списки таких женщин в военкоматы, для того чтобы для них оформили временные удостоверения военнообязанных и внесли информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Срок действия таких временных удостоверений военнообязанных – 30 дней. Получив этот документ, женщины в течение семи дней должны прибыть в военкомат и стать на учет. Руководители учреждений, где работают женщины с медицинским или фармацевтическим образованием и не состоят на военном учете, должны сообщить военкоматам о наличии таких работниц.

и не состоят на военном учете, должны сообщить военкоматам о наличии таких работниц. Не имеющие работы женщины с медицинским образованием должны стать на военный учет в ТЦК самостоятельно.

должны стать на военный учет в ТЦК самостоятельно. Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, кроме медицинских и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут также стать на военный учет по собственному желанию.

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