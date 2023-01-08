Что известно о безопасности Зеленского во время полета в США: Подоляк рассказал об опасениях

По словам Подоляка, опасения относительно безопасности президента есть всегда.

Советник руководителя Офиса президента Украины рассказал о безопасности президента Украины Владимира Зеленского во время полета в США 22 декабря 2022 года.

Об этом шла речь в интервью Михаила Подоляка канала "Рада" в рамках телемарафона.

В частности, советник ответил, были ли опасения относительно безопасности Зеленского во время его визита в Вашингтон.

"Я не думаю, что мы во время войны должны обсуждать элементы безопасности президента. На мой взгляд, она эффективно обеспечивается. Все продумывается и тогда, когда он едет на передний край, и когда летел в США. Думаю, здесь опасения всегда есть, поэтому что это война, но все контролируется", – отметил Подоляк.

Напомним, украинский президент Зеленский встретился с главой США Байденом, а также выступил в Конгрессе США. Подводя итоги своего визита, президент Украины сообщил, что он и делегация "едут с хорошими результатами" для страны.

Отметим, что глава Украины Владимир Зеленский имел три цели во время своего визита в США, и одна из них — провести с президентом Джо Байденом "разговор лицом к лицу о выживании Украины в войне с РФ".

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