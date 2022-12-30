Что известно о БМП M2 "Bradley", которую США могут передать Украине: характеристики, вооружение, цена

США могут передать Украине боевые машины пехоты M2 Bradley. Читайте в материале ТСН.ua об их основных характеристиках, сколько стоит M2 "Bradley" и какое вооружение есть на БМП.

В издании Bloomberg сообщили о том, что вопрос передачи этого БМП Украине сейчас находится на рассмотрении в американском правительстве. Однако здесь отмечают, что пока нет окончательного решения о предоставлении боевых машин ВСУ.

По словам Марка Кансиана, бывшего аналитика оборонного бюджета Белого дома, работающего сегодня в Центре стратегических и международных исследований, благодаря M2 "Bradley" можно было бы значительно увеличить наземную боеспособность, ведь эта боевая машина фактически является легким танком. Главным отличием от БМП M113, которые были предоставлены ранее, Брэдли озарен противотанковыми ракетами TOW и мощной пушкой 25-мм.

Также он добавил, что даже в случае принятия решения в пользу передачи БМП Украина не сможет их получить быстро. Ведь сначала нужно будет провести тренировку и обучение солдат ВСУ.

В пользу M2 "Bradley" высказался также Майк Ален, работавший в области национальной безопасности во время президентства Джорджа Буша-младшего. В настоящее время он занимает должность управляющего директора консультативной фирмы Beacon Global Strategies. Он отмечает, что это боевая машина быстрая, маневренная и отвечающая политическим целям США предоставить украинцам оружие, которое поможет ускорить окончание войны.

История создания БМП M2 "Bradley"

Работы над созданием боевой машины пехоты M2 Bradley начались еще в 1964 году в рамках программы MICV-70 (Mechanized Infantry Combat Vehicle) и закончились в 1981 году. Тогда Брэдли был принят на вооружение США. При разработке было создано сразу несколько вариантов БМП. Некоторые были глубокой модернизацией M113, а другие совершенно новыми машинами.

M2 имеет традиционную для БМП схему: моторно-трансмиссионное отделение располагается впереди, а пехотинцы – в кормовой части корпуса. Экипаж этой боевой машины пехоты состоит из трех человек: командир, наводчик и механик-водитель. Также БМП способен перевозить до шести человек десанта.

Основные характеристики

Габаритные размеры боевой машины:

длина 6,44-6,45 м;

ширина 3,2-3,6 м;

высота 2,9-2,97м.

Силовой агрегат, используемый в M2 "Bradley":

8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500, имеющий мощность 500 л.с. (368 кВт).

Максимальная скорость БМП:

66 км/ч на шоссе;

40 км/ч на бездорожье;

7,2 км/час на плаву.

При этом запас хода M2 Bradley составляет 483 км по шоссе, а емкость топливных баков 662 литра.

Какое вооружение есть на БМП M2 "Bradley":

25-мм пушка М242 Бушмастер;

7,62-мм спаренный пулемет М240С;

две ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

шесть 5,56-мм стрелковых установок М231 FPW;

три РПГ М72А2.

Боекомплект:

900 выстрелов 25-мм;

2 340 патронов 7,62-мм;

7 ПТУР TOW;

4 200 патронов 5,56-мм.

Сколько стоит M2 "Bradley"? Стоимость одной единицы боевой машины пехоты составляет $3166000.

Именно с помощью M2 Bradley во время двух иракских кампаний армия США смогла уничтожить больше иракской бронетехники, чем танки Адамс. В настоящее время разные модификации этих боевых машин пехоты находятся на вооружении в Ливане, Греции, Хорватии, Саудовской Аравии и, конечно, США.

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