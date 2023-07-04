Что известно о потенциальном теракте на ЗАЭС: возможные сценарии и алгоритм действий

Ни один сценарий событий на Запорожской атомной электростанции не требует на сегодняшний день употребления таблетированных препаратов йода или его растворов.

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в последнее время накалилась и остается напряженной. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Возможные сценарии

Оккупанты начали подготовку к провокации на ЗАЭС — СтратКом ВСУ

Вооруженные Силы Украины 4 июля официально сообщили о возможной подготовке провокации на территории Запорожской АЭС, находящейся под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

"По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам", — сообщает СтратКом ВСУ.

Военные говорят, что их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.

Уже 50/50: Подоляк оценил угрозу теракта на ЗАЭС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценивает угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50.

"Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они (Россия – ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" – они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", – говорит он.

Подоляк объяснил, что РФ использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям нет сил. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Россия готовит новый план: Кулеба о ситуации на Запорожской АЭС

Напряжение относительно Запорожской АЭС остается высоким. Поэтому Россия получила четкие сигналы не только от Украины, но и других стран о недопустимости ее планов взорвать Запорожскую АЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, теперь россиянам будет гораздо труднее реализовать свой план.

"Я думаю, что получили (четкие сигналы – ред.), и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", — сказал министр.

Кулеба предполагает, что в России придумывают уже новый план.

Есть перспективы того, что с Запорожской АЭС все будет хорошо – аналитик Ступак

Визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала 3 июля на Ровенскую АЭС можно считать ознакомительной поездкой, чтобы наши военнослужащие четко знали, что и в какой последовательности им делать, когда они окажутся на Запорожской АЭС.

Такое мнение высказал военный аналитик Иван Ступак.

Эксперт подчеркнул, что Запорожская АЭС — это несколько больших построек высотой как многоэтажное здание: "Я думаю, что это была ознакомительная поездка главнокомандующего. Есть перспективы, что с Запорожской АЭС все будет хорошо. Наши военнослужащие будут четко знать, что и в какой последовательности делать, когда они окажутся там, чтобы не потерять драгоценное время”.

То, что с ЗАЭС уехали сотрудники Росатома, говорит о том, что не стоит исключать вариант подрыва, считает Иван Ступак: "Такая история действительно может быть. Это стандартная тактика – все, что можно уничтожить, нужно уничтожить".

Вторая составляющая, по мнению эксперта, это реакция на опережение: "Они смотрят на карту и видят, что с севера продвигаются наши военные, они грызут российскую оборону. Есть тревожный сигнал для российской армии на левом берегу Херсонской области у Антоновского моста, где расположен маленький плацдарм наших военнослужащих".

То есть, объясняет Иван Ступак, противник понимает — если будет прорыв с двух сторон, то вся эта группа российских солдат на ЗАЭС попадет прямо в окружение: "Поэтому я думаю, что они на опережение пытаются вывезти какую-то часть документации и людей для того, чтобы случае побега делать это легко, а не с каким-нибудь балластом".

Алгоритм действий в случае аварии на Запорожской АЭС

Если Россия все же решится устроить аварию на ЗАЭС, эксперт по прогнозированию распространения радиоактивных аэрозолей в воздухе и член бригады радиационного мониторинга Захар Иванов рассказал пошаговую инструкцию, что делать в случае выброса радиационного облака. Если произойдет авария на АЭС, алгоритм действий таков:

прислушаться к официальным сообщениям;

перейти в укрытие;

запастись бутилированной водой;

завернуть продукты питания в герметичные пакеты;

взять маску и респиратор;

иметь одежду, которую легко помыть (плащ, резиновые сапоги).

Тревожный чемоданчик для эвакуации из зоны радиационной аварии / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Основные принципы защиты от облучения:

защита расстоянием (находиться подальше от источника облучения),

защита временем (находиться как можно меньше времени вблизи источника облучения),

защита экраном (размещать что-то меж собой и источником облучения).

Как вести себя во время радиационной аварии и химической атаки: мастер-класс

Нужна ли йодная профилактика?

Ни один сценарий событий на Запорожской атомной электростанции не требует на сегодняшний день употребления таблетированных препаратов йода или его растворов.

Об этом сообщил Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Отмечается, что профилактика йода – это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения.

Радиоактивный йод может образоваться только при работе энергоблока на мощности.

"Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в состояние остановки в сентябре 2022 года. А это означает, что энергоблоки ЗАЭС находятся в остановке минимум девять месяцев и не генерируют электроэнергию в течение этого времени", — сообщили в центре.

Ученые утверждают, что период полураспада, когда количество радиоактивного вещества уменьшается вдвое, из изотопов йода имеет йод I-131, который составляет около восьми суток, а другие изотопы имеют еще более короткий период полураспада.

"Это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло по меньшей мере 34 периода полураспада этого изотопа йода. То есть его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года", — говорится в сообщении.

Ученые объяснили, что йодопрофилактика имеет смысл тогда и только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет. Следовательно, в случае гипотетической аварии или теракта на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна и может быть даже вредной.

Также в центре сообщили, что решение о приеме йода населением будет приниматься местными органами исполнительной власти на основе прогноза радиационной обстановки.

Что делать родителям в случае аварии на АЭС, если дети в учебном заведении?

Эксперт рекомендует каждому защититься на определенный период времени на местах, где они находятся, а затем будет известна информация о том, где лучше находиться и как лучше двигаться. Тогда можно соединиться со своими семьями и двигаться и смотреть, что делать дальше. Лучше быть в укрытии и ждать официальных сообщений.

Как от радиации оградить домашних животных?

забрать животное до укрытия,

иметь корм и воду,

не давать выходить во двор,

на улице носить на руках.

В свою очередь, доктор технических наук, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко заявил, что если во время вероятного проведения теракта российскими захватчиками на Запорожской АЭС будет лить дождь, это позволит снизить последствия аварии.

Отметим, что в случае крушения на Запорожской АЭС радиация распространится как по территории Украины, так и на соседние государства. Речь идет о Беларуси, Польше и странах Балтии.

Напомним, Запорожская АЭС в ночь на 4 июля лишилась питания от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

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