Что известно о ракетах КНДР, которыми Россия ударила по Украине

Северная Корея передала России партию баллистических ракет и пусковых установок, которые уже были применены для ударов по Украине.

КНДР передала РФ ракеты KN-9 и KN-23. Однако это не баллистические ракеты, а реактивные снаряды 300 и 600 мм соответственно.

Об особенности этих ракет пишет издание "Обозреватель".

KN-9 – это 300-мм реактивный снаряд, подходящий от БМ-300 "Смерч", а платформой для создания стала не только линейка советских ракет 9М55, но и китайских А-100 с заимствованием пусковой концепции у китайской Weishi SY300.

Насколько реактивные снаряды KN-9 совместимы с БМ-300 "Смерч", особенно с учетом отличия даже классических 152-мм и 122-мм снарядов, сложно сказать.

KN-23 (Hwasong-11Ga)

Скорее всего, именно этой ракетой наносили удар по Украине 30 декабря и 2 января. По крайней мере, 2 января по Харькову прилетала ракета, максимально похожая на KN-23.

Прежде всего в обломках этой ракеты принадлежность к KN-23 выдавала как сходство с российским 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которого она создавалась, так и ряд конструктивных отличий. Например, форма газодинамических рулей на хвостовой части северокорейской ракеты короче, чем на российском аналоге, прямоугольной формы и со срезанными углами – в то время как у 9М723 они округлены.

KN-23 впервые показали в КНДР в 2019 году, и тогда она сразу же привлекла к себе внимание западных специалистов поразительным сходством с российским 9М723. На тот момент Россия укрепляла контакты с Ираном и КНДР, в том числе посредством передачи этим странам ряда технологий, также и ракетных.

Именно после 2014 года иранская и северокорейская ракетные программы совершили небывалый рывок, а KN-23 вообще указывала на поддерживающего деспотические режимы в мире. Но никакой существенной реакции от международного сообщества на эту проблему так и не последовало.

Что касается характеристик KN-23, то, согласно опубликованным в открытых источниках данным, она имеет дальность полета 690 км, массу боевой части 500 кг и общую массу 3,4 тонны. Все эти характеристики, кроме массы БЖД, гораздо лучше ТТХ российского 9М723, что уже вызывает сомнения в их реалистичности.

Напомним:

Россия приобрела северокорейские ракеты дальностью 900 километров, сообщил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным Белого дома, одной из приобретенных у КНДР ракет Россия ударила по Запорожской области. "КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из этих северокорейских баллистических ракет по территории Украины. Она приземлилась в поле в Запорожской области", — сказал Кирби.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не может подтвердить использование Россией этих ракет.

По данным источников Defence Express, уже 2 января 2024 года РФ ударила по Харькову ракетой KN-23.

Аналитики Института исследования войны (ISW) еще раньше писали, что Россия пытается получить баллистические ракеты из-за рубежа, поскольку они при определенных обстоятельствах более эффективны для поражения целей в Украине.

Российские войска регулярно применяют баллистические ракеты малой дальности для атак по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты, по мнению военных аналитиков, более эффективно обходят украинские системы ПВО.

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