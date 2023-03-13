Что известно о состоянии бойцов, автомобиль которых подорвался на мине: в ТРО Волыни дали ответ

В бригаде отметили, что военным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Двое военнослужащих одного из отдельных батальонов Волынской бригады терробороны, травмировавшихся из-за подрыва автомобиля на мине, находятся в медучреждении.

Об этом рассказал пресс-офицер бригады Сергей Хоминский в комментарии "Суспільному".

Какие травмы получили бойцы, в бригаде не уточняют.

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"Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет", – отметил пресс-офицер.

Напомним, 10 марта в районе Ковеля автомобиль батальона территориальной обороны Волыни подорвался на мини. Два бойца погибли на месте, еще двое травмировались.

Отметим, по данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

По подсчетам Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

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